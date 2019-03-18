هل يتم استخدام تقنية “VAR” في كأس أمم أفريقيا 2019 ؟ اتحاد الكرة يرد

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حسم الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الإثنين الموافق 18 مارس 2019 كل الجدل القائم في الآونة الأخيرة، وذلك بخصوص إمكانية استخدام تقنية “VAR” أي حكم الفيديو المساعد في النسخة القادمة من مسابقة كأس أمم أفريقيا في صيف العام الحالي 2019 على أرض دولة جمهورية مصر العربية.

فمن خلال تصريحات صحفية اليوم الإثنين، أكد الكابتن عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لم يتخذ حتى هذه اللحظة قراره النهائي، وذلك بخصوص إمكانية استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد من عدمها في النسخة القادمة من مسابقة كأس أمم أفريقيا.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار الكابتن عصام عبد الفتاح إلى أن لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم قررت إقامة معسكر في دولة جنوب أفريقيا في الأيام القادمة، وذلك من أجل تدريب بعض الحكام الأفارقة على تقنية حكم الفيديو المساعد.

كما شدد أيضاً الكابتن عصام عبد الفتاح في تصريحاته على أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لا يزال لم يكشف بعد بشكل رسمي عن القائمة النهائية لحكام النسخة القادمة من مسابقة كأس أمم أفريقيا، مؤكداً في الوقت ذاته أن اعتماد تقنية حكم الفيديو المساعد ورادة في بعض أدوار النسخة القادمة من مسابقة كأس أمم أفريقيا.

وعن القائمة النهائية لحكام النسخة القادمة من مسابقة كأس أمم أفريقيا، أكد الكابتن عصام عبد الفتاح أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم سوف يقوم لوحده دون تدخل أي طرف آخر باختيار الحكام، مشدداً في الوقت ذاته على أن اختيار الحكام سوف يعتمد بشكل رئيسي على كفاءة الحكام وليس على أي سبب آخر.

أما عن مستوى التحكيم مؤخراً في مسابقة الدوري المصري الممتاز، أشار الكابتن عصام عبد الفتاح إلى أن مستوى التحكيم في مسابقة الدوري المصري الممتاز قد تحسن بشكل واضح للغاية في الفترة الماضية، متعجباً في الوقت ذاته من عدم حديث رؤساء الأندية المصرية عن ذلك التحسن بعكس ما يكون عليه الحال أثناء الأزمات.

وتأتي هذه التصريحات من طرف الكابتن عصام عبد الفتاح قبل أشهر قليلة فقط من انطلاقة النسخة القادمة من مسابقة كأس أمم أفريقيا في صيف العام الحالي 2019 على أرض دولة جمهورية مصر العربية، حيث تنطلق النسخة القادمة من مسابقة كأس أمم أفريقيا في شهر يونيو على أن تنتهي في شهر يوليو الذي يليه مباشرة.

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