قبل موعد مباراة القمة..فاروق جعفر يؤكد”الزمالك أفضل من الأهلي بكل المقاييس”

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تحدث الكابتن فاروق جعفر نجم نادي الزمالك سابقاً اليوم الأثنين الموافق 18 مارس 2019 عن العديد من المعطيات الخاصة بمسابقة الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي، وخاصة قبل موعد مباراة القمة المنتظرة بين الأهلي والزمالك في نهاية شهر مارس الحالي.

فمن خلال تصريحات صحفية له اليوم الإثنين، أكد الكابتن فاروق جعفر أن فريق الزمالك هو الأفضل حتى هذه اللحظة في مسابقة الدوري المصري الممتاز، ومن ثم يليه مباشرة فريق الأهلي ثم فريق بيراميدز، وهو نفس الترتيب تماماً لجدول مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار الكابتن فاروق جعفر إلى أن السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك هو أفضل مدير فني في مسابقة الدوري المصري الممتاز حتى هذه اللحظة في الموسم الحالي، وخاصة وأنه الوحيد الذي تمكن من الحفاظ على منصبه بالرغم من تعثره في بعض المباريات بعكس حال بقية الأندية المصرية.

كما شدد أيضاً الكابتن فاروق جعفر في تصريحاته على أن النجم محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى فريق الزمالك، يُعتبر هو أفضل حارس مرمى في مسابقة الدوري المصري الممتاز حتى هذه اللحظة في الموسم الحالي، علماً بأن شباك فريق الزمالك قد استقبلت حتى الآن 18 هدفاً بعد 21 مباراة خاضها الفارس الأبيض.

وعن أفضل هدف في مسابقة الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي حتى الآن، أكد الكابتن فاروق جعفر أن الهدف الذي أحرزه النجم التونسي فرجاني ساسي في مرمى فريق بيراميدز في الدور الأول من عمر الموسم الحالي هو الأفضل حتى الآن.

أما عن الصراع من أجل تفادي الهبوط في الموسم الحالي، أشار الكابتن فاروق جعفر إلى أن الأمر معقد للغاية في منطقة الهبوط، وخاصة في ظل احتدام الصراع بين 9 أندية مختلفة، مما يعني بأن الصراع لن يُحسم إلا في الجولة الأخيرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وعن مستوى التحكيم في مسابقة الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي، شدد الكابتن فاروق جعفر على أن الحكام المصريين مظلومين في الفترة الحالية، وخاصة في ظل عدم وجود أي إشادة في حقهم بالرغم من تحسن مستواهم بشكل ملفت للغاية عكس ما كان عليه الحال في الدور الأول من عمر الموسم الحالي.

وتأتي هذه التصريحات من طرف الكابتن فاروق جعفر قبل موعد مباراة القمة المنتظرة بين الأهلي والزمالك، والتي تُقام في نهاية شهر مارس الحالي على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية.

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