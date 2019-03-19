الأهلي يحسم الجدل بخصوص الوجهة القادمة للنجم مؤمن زكريا

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حسم النادي الأهلي بشكل رسمي اليوم الثلاثاء الموافق 19 مارس 2019 الوجهة القادمة للنجم مؤمن زكريا، وذلك بعد أن تم إنهاء عقد إعارته لناديِ أُحد السعودي في شهر فبراير الماضي من العام الحالي 2019 بسبب الإصابة التي حرمته من المشاركة في المباريات منذ مطلع العام الحالي.

فمن خلال تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي اليوم الثلاثاء، أكد الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب قد وصلته العديد من العروض في الآونة الأخيرة من طرف أندية الدوري الفنلندي، وذلك من أجل التعاقد مع اللاعب مؤمن زكريا على سبيل الإعارة.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار الكابتن سيد عبد الحفيظ إلى أن مصير اللاعب مؤمن زكريا سوف يُحسم خلال الأسبوع الجاري كحد أقصى، وخاصة بعدما يتم الانتهاء من كافة التفاصيل المتعلقة بعقد إعارته حتى نهاية الموسم الحالي.

كما شدد أيضاً الكابتن سيد عبد الحفيظ في تصريحاته على أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب يقوم في الوقت الراهن بدراسة كافة العروض التي وصلت من أجل اللاعب مؤمن زكريا، مؤكداً في الوقت ذاته أن أهم شئ بالنسبة إلى النادي الأهلي هو مصلحة اللاعب مؤمن زكريا في المقام الأول قبل أي شئ آخر.

وتأتي هذه التصريحات من طرف الكابتن سيد عبد الحفيظ رداً على التكهنات التي أثارتها مختلف وسائل الإعلام المصرية في الأيام الماضية، وذلك بخصوص مستقبل اللاعب مؤمن زكريا في ملاعب كرة القدم من جديد، في ظل بعض التقارير السعودية التي كانت قد أشارت سابقاً إلى وجود إصابة مزمنة لدى مؤمن زكريا قد تمنعه من ممارسة كرة القدم مدى الحياة.

وكانت بداية تلك الأزمة في شهر فبراير الماضي من العام الحالي 2019، وذلك حينما خرج رئيس مجلس إدارة نادي أُحد السعودي عن صمته، من خلال تأكيده لمختلف وسائل الإعلام السعودية على أنه سوف يقوم بفسخ عقد إعارة اللاعب مؤمن زكريا، بسبب عدم مشاركة الأخير في أي مباراة على الإطلاق مع نادي أُحد منذ مطلع العام الحالي 2019.

وعقب إنهاء عقد الإعارة بشكل رسمي، عاد اللاعب مؤمن زكريا خائباً إلى صفوف النادي الأهلي، إلا أنه لم يتمكن من المشاركة مع المارد الأحمر بكل تأكيد نظراً لكونه خارج قائمة الفريق في جميع المسابقات بعد أن تمت إعارته.

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