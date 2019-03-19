تعرف على موعد انطلاقة تدريبات الأهلي استعداداً لمباراة القمة أمام الزمالك

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كشف الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي اليوم الثلاثاء الموافق 19 مارس 2019 عن موعد انطلاقة التدريبات الجماعية لفريق الأهلي، وذلك في إطار تحضيراته استعداداً لمباراة القمة المنتظرة القادمة أمام الغريم التقليدي فريق الزمالك.

فمن خلال تصريحات له اليوم الثلاثاء للموقع الرسمي للنادي الأهلي، أكد الكابتن سيد عبد الحفيظ أن فريق الأهلي سوف يعود من جديد لأجواء التدريبات الجماعية انطلاقاً من صباح يوم غداً الأربعاء، وذلك تحت قيادة المدير الفني الأوروغوياني مارتن لاسارتي على ملعب مختار التتش في مقر النادي الأهلي الرئيسي بالجزيرة.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار الكابتن سيد عبد الحفيظ إلى أن فترة الإجازة القصيرة التي حصل عليها كلاً من المهاجم المغربي وليد أزارو إضافة إلى النيجيري جونيور أجايي، سوف تنتهي بعودة كلاً منهما إلى العاصمة المصرية القاهرة في مساء يوم غداً الأربعاء، على أن يلتحق كلاً منهما بالتدريبات الجماعية لفريق الأهلي في صباح يوم الخميس المقبل.

وكان كلاً من الثنائي وليد أزارو إضافة إلى جونيور أجايي قد حصلا على إذن من الجهاز الفني لفريق الأهلي بالسفر إلى بلادهمُا عقب الماضية أمام فريق شبيبة الساورة الجزائري، وذلك من أجل تمضية فترة العطلة القصيرة مع أسرة كلاً منهما.

ومن جانبه كان الأوروغوياني مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق الأهلي قد قرر منح كافة لاعبي فريق الأهلي راحة سلبية من التدريبات الجماعية لمدة 3 أيام كاملة، وذلك عقب فوز المارد الأحمر في مباراته الماضية على حساب ضيفه فريق شبيبة الساورة بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية.

وقد ساهم ذلك الانتصار في نجاح فريق الأهلي في ضمان مقعده بشكل رسمي في الدور ربع النهائي في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2019 م، وذلك بعد أن انفرد بصدارة جدول ترتيب مجموعته الرابعة متفوقاً على جميع منافسيه.

وتُعتبر الأيام القادمة في غاية الأهمية بالنسبة إلى فريق الأهلي، وخاصة في ظل مباراة القمة المنتظرة التي سوف تجمع بين الأهلي والزمالك في نهاية شهر مارس الحالي، وذلك ضمن مباراة مؤجلة من الأسبوع السابع عشر في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019، علماً بأن هذه المباراة سوف تُحدد بنسبة كبيرة ملامح بطل مسابقة الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي.

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