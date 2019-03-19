هل يتم نقل مباراة القمة من برج العرب للقاهرة ؟ اتحاد الكرة يحسم الجدل !

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حسم الاتحاد المصري لكرة القدم بشكل رسمي اليوم الثلاثاء الموافق 19 مارس 2019 كل الجدل القائم في الساعات الماضية في الوسط الرياضي المصري، وذلك بخصوص إمكانية نقل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك من ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية إلى إحدى الملاعب في العاصمة المصرية القاهرة.

فمن خلال تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الثلاثاء، أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم أن ملعب مباراة القمة المنتظرة القادمة بين الأهلي والزمالك، سوف يكون هو برج العرب في مدينة الإسكندرية وليس أي ملعب آخر.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار عامر حسين إلى أن الاتحاد المصري لكرة القدم يعمل في الوقت الحالي جاهداً من أجل تجهيز ملعب برج العرب وخاصة أرضية الملعب السيئة، وذلك حتى يكون جاهزاً بصورة كاملة من أجل استقبال مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في نهاية شهر مارس الحالي.

وفي ختام تصريحاته شدد أيضاً عامر حسين على أن ملعب برج العرب لن يستضيف أي مباراة في مسابقة الدوري المصري الممتاز حتى موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، مؤكداً في الوقت ذاته أن مباراة سموحة ووادي دجلة سوف يتم نقلها إلى ملعب المكس بدلاً من ملعب برج العرب، حتى لا يتم التأثير بشكل سلبي على أرضية ملعب برج العرب قبل أيام قليلة من موعد مباراة القمة.

وتأتي هذه التصريحات من طرف عامر حسين اليوم الثلاثاء رداً على التصريحات التي أدلى بها اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم في صباح اليوم الثلاثاء أيضاً، حيث أشار اللواء ثروت سويلم إلى احتمالية نقل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك إلى إحدى الملاعب في العاصمة المصرية القاهرة.

كما أكد أيضاً اللواء ثروت سويلم في تصريحاته صباح اليوم أن جميع رؤساء الأندية المصرية لا يفعلوا أي شئ إلا الشكوى من سوء أرضية ملعب برج العرب، مشدداً في الوقت ذاته على أن قطبي كرة القدم المصرية سوف يُرحبان بشدة في حالة تم نقل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك إلى العاصمة المصرية القاهرة بدلاً من مدينة الإسكندرية.

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