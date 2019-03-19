اجتماع هام لإدارة الأهلي برئاسة الخطيب الخميس..تعرف على التفاصيل

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يستعد الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي لعقد اجتماعاً هاماً للغاية رفقة أعضاء مجلس إدارة النادي في عصر يوم الخميس المقبل الموافق 21 مارس 2019، وذلك في مقر النادي الأهلي الرئيسي بالجزيرة من أجل مناقشة العديد من الملفات الهامة الخاصة بالنادي الأهلي على كافة المستويات.

ومن المقرر أن ينطلق الاجتماع القادم لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة في يوم الخميس القادم، علماً بأن ذلك الاجتماع سوف يسبقه مؤتمراً صحفياً في تمام الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت القاهرة.

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حيث يترأس ذلك المؤتمر الصحفي الكابتن محمود الخطيب رفقة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، وذلك من أجل توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم، إضافة إلى وضع آليات التعاون بين النادي الأهلي وبين بنك المعرفة خلال المرحلة المقبلة.

وعقب نهاية المؤتمر الصحفي بساعات قليلة، سوف يقوم مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب بمناقشة العديد من الملفات الهامة على الصعيد الرياضي وخاصة على صعيد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في الاجتماع المنتظر.

ولعل أبرز الملفات التي سوف يتم التحدث عنها في اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي القادم، هو مصير النجم مؤمن زكريا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وخاصة في ظل العروض العديدة التي وصلت له في الآونة الأخيرة من بعض أندية الدوري الفنلندي بعد فسخ عقد إعارته مع نادي أُحد السعودي في شهر فبراير الماضي من العام الحالي 2019.

وإضافة إلى ذلك أيضاً سوف يُناقش مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب مشوار الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الموسم الحالي، وخاصة بعد نجاح الفريق في التأهل إلى الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

كما سيقوم مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب أيضاً بفتح ملف تعاقدات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، وخاصة بعدما طلب الأوروغوياني مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق الأهلي عدم تجديد إعارة كلاً من الثنائي أحمد حمدي إضافة إلى عمار حمدي.

ولأول مرة تقريباً في الموسم الحالي لن يعرف اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي مناقشة أي أزمات مع أي طرف في الوسط الرياضي المصري، وخاصة بعدما عاد الهدوء لكي يُسيطر على أجواء الوسط الرياضي المصري.

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