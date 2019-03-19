أنظار القارة السمراء تتجه غداً نحو القاهرة لمتابعة قرعة دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية

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تتجه أنظار عشاق كرة القدم الأفريقية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق كرة القدم المصرية نحو مقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في العاصمة المصرية القاهرة في مساء يوم غداً الأربعاء الموافق 20 مارس 2019، وذلك من أجل متابعة فعاليات مراسم قرعة الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا إضافة إلى مراسم قرعة الدور ربع النهائي لمسابقة كأس الإتحاد الأفريقي.

وتنطلق مراسم القرعة تحديداً بداية من الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على أن تكون مراسم القرعة منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورتس الإخبارية المجانية على القمر الصناعي نايل سات.

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وإليكم الآن جميع الأندية المتأهلة إلى الدور ربع النهائي في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2019 م إضافة إلى التصنيف الخاص بعملية القرعة:

التصنيف الأول: فريق الأهلي المصري، صاحب المركز الأول في المجموعة الرابعة، نجح في حصد 10 نقاط / فريق الوداد البيضاوي المغربي، صاحب المركز الأول في المجموعة الأولى، نجح في حصد 10 نقاط / فريق الترجي الرياضي التونسي، صاحب المركز الأول في المجموعة الثانية، نجح في حصد 14 نقطة / فريق مازيمبي من جمهورية الكونغو الديمقراطية، صاحب المركز الأول في المجموعة الثالثة، نجح في حصد 11 نقطة.

التصنيف الثاني: فريق صن داونز الجنوب أفريقي، صاحب المركز الثاني في المجموعة الأولى، نجح في حصد 10 نقاط / فريق حوريا كوناكري الغيني، صاحب المركز الثاني في المجموعة الثانية، نجح في حصد 10 نقاط / فريق شباب قسنطينة الجزائري، صاحب المركز الثاني في المجموعة الثالثة، نجح في حصد 10 نقاط / فريق سيمبا التنزاني، صاحب المركز الثاني في المجموعة الرابعة، نجح في حصد 9 نقاط.

أما الآن سوف نستعرض لكم جميع الأندية المتأهلة إلى الدور ربع النهائي في مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي 2019 إضافة إلى التصنيف الخاص بعملية القرعة:

التصنيف الأول: فريق الزمالك المصري، صاحب المركز الأول في المجموعة الرابعة، نجح في حصد 9 نقاط / فريق نهضة بركان المغربي، صاحب المركز الأول في المجموعة الأولى، نجح في حصد 11 نقطة / فريق الصفاقسي التونسي، صاحب المركز الأول في المجموعة الثانية، نجح في حصد 12 نقطة / فريق الهلال السوداني، صاحب المركز الأول في المجموعة الثالثة، نجح في حصد 11 نقطة.

التصنيف الثاني: فريق حسنية أكادير المغربي، صاحب المركز الثاني في المجموعة الأولى، نجح في حصد 8 نقاط / فريق النجم الساحلي التونسي، صاحب المركز الثاني في المجموعة الثانية، نجح في حصد 10 نقاط / فريق نكانا الزامبي، صاحب المركز الثاني في المجموعة الثالثة، نجح في حصد 9 نقاط / فريق جور ماهيا الكيني، صاحب المركز الثاني في المجموعة الرابعة، نجح في حصد 9 نقاط.

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