موعد مباراة الزمالك والمقاولون في الدوري المصري الأربعاء 20/3/2019 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب، يستعد فريق الزمالك لملاقاة مضيفه فريق المقاولون العرب في مساء يوم الأربعاء الموافق 20 مارس 2019 على ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن مباراة مؤجلة من مباريات الأسبوع الخامس والعشرين في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم المصرية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مسابقة الدوري المصري الممتاز، إضافة إلى عشاق نادي الزمالك وأيضاً عشاق النجم المصري محمود عبد المنعم كهربا، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمقاولون العرب.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من الزمالك والمقاولون العرب في هذه المباراة الهامة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب

موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب، يستعد فريق الزمالك لملاقاة مضيفه فريق المقاولون العرب في مساء يوم الأربعاء الموافق 20 مارس 2019 على ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن مباراة مؤجلة من مباريات الأسبوع الخامس والعشرين في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الزمالك والمقاولون العرب تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة التاسعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب، سوف تكون مباراة الزمالك والمقاولون العرب منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، كما ستكون مباراة الزمالك والمقاولون العرب منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة النيل للرياضة، وذلك سواء على التردد الأرضي أو حتى على التردد الفضائي.

آخر تحضيرات الزمالك والمقاولون العرب والتشكيل المتوقع

موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب، يدخل فريق الزمالك غمار مباراته المرتقبة القادمة أمام مضيفه فريق المقاولون العرب في مسابقة الدوري المصري الممتاز، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مواصلة التحليق وحيداً دون أي شريك على الإطلاق في صدارة الترتيب، وخاصة قبل موعد مباراة القمة المنتظرة أمام غريمه التقليدي فريق الأهلي.

ولا شك أن فريق الزمالك يعلم جيداً أن النقاط الكاملة في مباراته القادمة أمام مضيفه فريق المقاولون العرب، سوف تكون أهم بكثير من نقاط مباراة القمة أمام غريمه التقليدي فريق الأهلي، وذلك نظراً لأن فوز الفارس الأبيض أولاً على حساب مضيفه فريق المقاولون العرب، سوف يجعل الفارق بينه وبين غريمه التقليدي الأهلي يصل من جديد إلى 4 نقاط بدلاً من نقطة واحدة.

وهو بكل التأكيد الفارق الذي سوف يضع الضغوطات بشكل أكبر على فريق الأهلي بعكس ما سيكون عليه الحال بالنسبة إلى فريق الزمالك في حالة استقر الفارق بينهما عند نقطة واحدة فقط لا غير، مما يؤكد بدوره على أهمية المباراة القادمة لأبناء القلعة البيضاء أمام فريق المقاولون العرب.

وبدون أدنى شك سوف تكون معنويات فريق الزمالك مرتفعة للغاية طوال الفترة القادمة، وخاصة بعدما نجح الفارس الأبيض في مطلع الأسبوع الحالي في ضمان مقعده بشكل رسمي في الدور ربع النهائي في مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي، وذلك بعد أن كان مرشحاً بقوة لأن يتم إقصائه منذ دور المجموعات بعد بدايته المخيبة في دور المجموعات.

ولكن وفي الوقت ذاته يبقى يُدرك فريق الزمالك أنه سوف يُعاني للغاية من الناحية البدنية في مباراته القادمة أمام مضيفه فريق المقاولون العرب، وخاصة وأن الفارق الزمني لم يكن كبيراً بين مباراته الماضية أمام فريق نصر حسين داي الجزائري على أرض دولة الجزائر وبين موعد مباراته القادمة أمام فريق المقاولون العرب.

ويبقى فريق الزمالك حتى هذه اللحظة من عمر الموسم الحالي هو المرشح الأكبر من أجل التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز، وخاصة بعد المستويات المميزة للغاية التي قدمها الفارس الأبيض طوال فترة الدور الأول من عمر الموسم.

وبالتالي فإن فريق الزمالك سوف يكون مُطالباً بضرورة تخطي جميع العقبات الصعبة القادمة أمامه، وذلك من أجل إسعاد جماهيره الغفيرة في كل مكان والتي لم تتذوق طعم التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز منذ مدة طويلة، علماً بأن فريق الزمالك يُنافس أيضاً في الموسم الحالي بقوة على كلاً من لقب كأس الإتحاد الأفريقي إضافة إلى لقب كأس مصر.

ومن المتوقع أن يقوم السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة زملكاوية سوف تتألف في هذه المباراة المرتقبة أمام مضيفه فريق المقاولون العرب على النحو التالي:

حراسة المرمى: عماد السيد.

خط الدفاع: حازم إمام / محمد عبد الغني / محمود حمدي الونش / بهاء مجدي.

خط الوسط: محمود عبد العزيز / أيمن حفني / إبراهيم حسن / يوسف أوباما / محمود عبد المنعم كهربا.

خط الهجوم: عمر السعيد.

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