منتخب مصر يكشف تفاصيل معسكره الختامي قبل كأس أمم أفريقيا 2019

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كشف إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم اليوم الثلاثاء الموافق 19 مارس 2019 التفاصيل الكاملة، وذلك بخصوص المعسكر الختامي لأحفاد الفراعنة قبل المشاركة مباشرة في النسخة القادمة من مسابقة كأس أمم أفريقيا في صيف العام الحالي 2019 على أرض دولة جمهورية مصر العربية.

فمن خلال تصريحات إذاعية اليوم الثلاثاء، أكد إيهاب لهيطة أن المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني المصري قد استقر على أن يكون المعسكر الختامي للمنتخب الوطني المصري داخلياً وليس خارج جمهورية مصر العربية، وذلك قبل المشاركة في النسخة القادمة من مسابقة كأس أمم أفريقيا.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار إيهاب لهيطة إلى أن المعسكر الختامي للمنتخب الوطني المصري قبل المشاركة في النسخة القادمة من مسابقة كأس أمم أفريقيا، سوف يكون في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك إما على ملعب القاهرة الدولي أو على ملعب الدفاع الجوي أو على ملعب السلام.

كما شدد أيضاً إيهاب لهيطة في تصريحاته على أن المنافسة في النسخة القادمة من مسابقة كأس أمم أفريقيا سوف تكون في غاية الصعوبة على الجميع، وخاصة في ظل تطور مستوى جميع المنتخبات من الناحية الفنية، مما يجعل مستوى جميع المنتخبات متقارباً إلى حد كبير وليس مثلما كان الحال طوال السنوات الماضية.

وعن حظوظ المنتخب الوطني المصري في النسخة القادمة من مسابقة كأس أمم أفريقيا، أكد إيهاب لهيطة أن الهدف الرئيسي للمنتخب الوطني المصري سوف يكون هو تقديم أفضل أداء ممكن، وخاصة وأن المنتخب الوطني المصري قد نجح في الوصول إلى الدور النهائي للنسخة الماضية من عمر المسابقة بعد الغياب في 3 نسخ متتالية.

وفي ختام تصريحاته شدد إيهاب لهيطة على أن الجميع داخل المنتخب الوطني المصري مطمئن للغاية على مستوى النجم المصري محمد صلاح بالرغم من تراجع مستواه نوعاً ما في الآونة الأخيرة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن النجم المصري محمد صلاح لا يتأثر على الإطلاق بأي نوع من أنواع الضغوطات التي يتعرض لها أو حتى الانتقادات التي طالته في الفترة الماضية.

وتأتي هذه التصريحات من طرف إيهاب لهيطة قبل 3 أشهر فقط لا غير من موعد انطلاقة النسخة القادمة من مسابقة كأس أمم أفريقيا، والتي سوف تُقام على أرض دولة جمهورية مصر العربية في صيف العام الحالي 2019 انطلاقاً من شهر يونيو القادم وحتى شهر يوليو الذي يليه مباشرة.

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