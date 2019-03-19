تعرف على قائمة الزمالك في مباراته القادمة أمام المقاولون العرب

Advertisements

كشف السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في مساء اليوم الثلاثاء الموافق 19 مارس 2019 عن قائمة فريقه، والتي سوف تكون حاضرة في المباراة القادمة أمام مضيفه فريق المقاولون العرب في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتُقام مباراة الزمالك والمقاولون العرب تحديداً في مساء يوم غداً الأربعاء الموافق 20 مارس 2019، وذلك على ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة، انطلاقاً من الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي ضمن مباريات الأسبوع الخامس والعشرين في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

Advertisements

وجاءت قائمة فريق الزمالك التي سوف تكون حاضرة في هذه المباراة القادمة أمام المضيف فريق المقاولون العرب على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش / عماد السيد.

خط الدفاع: حمدي النقاز / حازم إمام / محمود علاء / محمد عبد الغني / محمود حمدي الونش / بهاء مجدي.

خط الوسط: طارق حامد / محمود عبد العزيز / عبد الله جمعة / فرجاني ساسي / يوسف أوباما / محمد عنتر / مصطفى زيزو / محمود عبد المنعم كهربا / أيمن حفني.

خط الهجوم: عمر السعيد / حميد أحداد.

ولم تعرف قائمة فريق الزمالك تواجد بعض العناصر الهامة في هذه المباراة الهامة أمام المضيف فريق المقاولون العرب لأسباب مختلفة، حيث تمثلت قائمة الغيابات على النحو التالي:

عمر صلاح / محمد عبد السلام / محمد حسن / خالد بوطيب / أحمد مدبولي.

وكان فريق الزمالك قد نجح في مساء يوم الأحد الماضي في ضمان مقعده بشكل رسمي في الدور ربع النهائي لمسابقة كأس الإتحاد الأفريقي، وذلك بعدما أنهى مشواره في دور المجموعات في صدارة جدول ترتيب المجموعة الرابعة.

حيث جاء ذلك بعد عودته بنقطة التعادل السلبي بدون أهداف من مباراته الماضية، وذلك خارج أرضه أمام مضيفه فريق نصر حسين داي الجزائري، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب 5 يوليو 1962 على أرض دولة الجزائر.

ومن المنتظر أن يتعرف فريق الزمالك على منافسه في الدور ربع النهائي لمسابقة كأس الإتحاد الأفريقي في مساء يوم غداً الأربعاء، وذلك حينما يتم إجراء مراسم قرعة الدور ربع النهائي في مقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في العاصمة المصرية القاهرة، علماً بأن فريق الزمالك سوف يكون أمامه 3 خيارات فقط لا غير، وهي: فريق حسنية أكادير المغربي / فريق نكانا الزامبي / فريق النجم الساحلي التونسي.

إقرأ أيضاً: منتخب مصر يكشف تفاصيل معسكره الختامي قبل كأس أمم أفريقيا 2019