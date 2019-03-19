قائمة المقاولون العرب استعداداً لمواجهة الزمالك في الدوري المصري

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كشف الكابتن عماد النحاس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب في مساء اليوم الثلاثاء الموافق 19 مارس 2019 عن قائمة فريقه، والتي سوف تكون حاضرة في المباراة القادمة أمام ضيفه فريق الزمالك في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ولم تعرف قائمة فريق المقاولون العرب الغيابات سوى غياب اللاعب طاهر محمد طاهر بسبب الإصابة، إضافة إلى غياب يوسف الجوهري أيضاً ولكن ذلك بسبب تواجده رفقة المنتخب الوطني المصري الأوليمبي في المعسكر الخارجي بدولة إسبانيا.

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أما قائمة ذئاب الجبل التي سوف تكون حاضرة في هذه المباراة المرتقبة أمام ضيفه فريق الزمالك، فقد جاءت على النحو التالي:

محمود أبو السعود / حسن شاهين / أمير عابد / محمد سمير / إبراهيم صلاح / محمد طلعت / فادي نجاح / حسن الشامي / كريم مصطفى / محمد سوسته / محمد مجلي / أحمد الشيمي / فاروق نور الدين / سيف الجزيري / عبد الوهاب إسماعيل / لويس إدوارد / أحمد علي كامل / عبد الرحمن خالد / إسلام فؤاد.

ويستضيف فريق المقاولون العرب نظيره فريق الزمالك في مساء يوم غداً الأربعاء الموافق 20 مارس 2019 على ملعب بتروسبورت في العاصمة المصرية القاهرة بمنطقة التجمع الخامس، علماً بأن هذه المباراة تأتي ضمن مباراة مؤجلة من مباريات الأسبوع الخامس والعشرين في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

ولا شك أن فريق المقاولون العرب يُقدم موسماً مميزاً للغاية حتى هذه اللحظة بقيادة مديره الفني الكابتن عماد النحاس، ويكفي الإشارة فقط إلى أن فريق ذئاب يتواجد في المركز السادس في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز حالياً، وذلك بعدما تمكن من حصد 34 نقطة جمعها من 24 مباراة.

ومن جانبها قامت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الكابتن عصام عبد الفتاح الحكم الدوليِ السابق بالكشف في مساء اليوم الثلاثاء عن طاقم تحكيم المباراة، حيث قامت لجنة الحكام بتعيين الحكم محمد الحنفي من أجل إدارة مباراة الزمالك والمقاولون العرب.

أما الطاقم المعاون للحكم محمد الحنفي في مباراة الزمالك والمقاولون العرب، سوف يتمثل في كلاً من أحمد نوفل إضافة إلى سامي هلهل كحكام راية، وأيضاً صبري إبراهيم كحكم رابع، وأخيراً كلاً من طارق سامي إضافة إلى سعيد حمزة كحكم خامس، علماً بأن مباراة الزمالك والمقاولون العرب سوف تنطلق تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

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