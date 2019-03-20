الأهلي يبدأ تحضيراته استعداداً لمباراة القمة أمام الزمالك في الدوري المصري

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بدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحضيراته اليوم الأربعاء الموافق 20 مارس 2019 تحت قيادة مديره الفني الأوروغوياني مارتن لاسارتي، وذلك استعداداً لخوض مباراة القمة المنتظرة أمام غريمه التقليدي فريق الزمالك في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

حيث خاض المارد الأحمر اليوم الأربعاء أول حصة تدريبية جماعية على ملعب مختار التتش في مقر النادي الأهلي الرئيسي بالجزيرة، وذلك بحضور جميع عناصره وخاصة اللاعبين الأجانب بعد عودتهم من فترة الإجازة القصيرة التي منحها لهم الجهاز الفني لفريق الأهلي.

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وكان أبرز المشاركين في المران الجماعي لفريق الأهلي اليوم الأربعاء، هم كلاً من التونسي علي معلول إضافة إلى المغربي وليد أزارو وأيضاً النيجيري جونيور أجايي، كما واصل أيضاً النجم وليد سليمان برنامج التأهيل الخاص به حتى يكون جاهزاً بصورة كاملة من أجل المشاركة في مباراة القمة أمام الغريم التقليدي فريق الزمالك.

وفي السياق ذاته أيضاً عاد متوسط الميدان إسلام محارب لكي ينتظم من جديد في التدريبات الجماعية لفريق الأهلي بعد تعافيه تماماً من الإصابة التي لحقت به في الآونة الأخيرة، وفي مقابل ذلك غاب النجم محمد الشناوي حارس المرمى الأول لفريق الأهلي عن المران الجماعي اليوم الأربعاء.

ومن المقرر أن يخضع النجم محمد الشناوي إلى برنامج تأهيلي خاص انطلاقاً من يوم غداً الخميس وحتى موعد المباراة، وذلك حتى يكون في أفضل حال حينما يأتي موعد مباراة القمة أمام الغريم التقليدي فريق الزمالك.

وسوف يُواصل فريق الأهلي تدريباته الجماعية على ملعب مختار التتش حتى منتصف الأسبوع المقبل، قبل أن تتجه بعثة المارد الأحمر إلى مدينة الإسكندرية قبل موعد مباراة القمة بأيام قليلة، وذلك حتى يدخل الفريق الأهلاوي في معسكر مغلق بعيداً عن عيون وسائل الإعلام وجماهير القلعة الحمراء.

وتُقام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في مساء يوم السبت الموافق 30 مارس 2019 على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية، علماً بأن هذه المباراة تأتي ضمن مباراة مؤجلة من مباريات الأسبوع السابع عشر في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

وكان فريق الأهلي قد نجح في تحقيق الانتصار في مباراته الماضية على حساب ضيفه فريق شبيبة الساورة الجزائري بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، مما جعله يضمن مقعده بشكل رسمي في الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

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