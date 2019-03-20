تشكيل الزمالك المتوقع في مباراة اليوم أمام المقاولون العرب بالدوري المصري

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يشهد ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة في مساء اليوم الأربعاء الموافق 20 مارس 2019 مباراة مثيرة، وذلك حينما يستقبل فريق المقاولون العرب ضيفه فريق الزمالك، ضمن مباراة مؤجلة من مباريات الأسبوع الخامس والعشرين في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الزمالك والمقاولون العرب تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة الزمالك والمقاولون العرب منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، فيما سيكون المعلق أيمن الكاشف هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة الزمالك والمقاولون العرب منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة النيل للرياضة، وذلك سواء على التردد الفضائي أو حتى على التردد الأرضي، بينما سيكون المعلق محمد عفيفي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن قائمة فريق الزمالك الحاضرة في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق المقاولون العرب:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش / عماد السيد.

خط الدفاع: حمدي النقاز / حازم إمام / بهاء مجدي / محمد عبد الغني / محمود حمدي الونش / محمود علاء.

خط الوسط: طارق حامد / فرجاني ساسي / محمود عبد العزيز / محمد عنتر / عبد الله جمعة / يوسف أوباما / محمود عبد المنعم كهربا / أيمن حفني / مصطفى زيزو.

خط الهجوم: حميد أحداد / عمر السعيد.

أما الآن سوف نستعرض لكم تشكيل فريق الزمالك المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق المقاولون العرب:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش.

خط الدفاع: حازم إمام / محمود علاء / محمود حمدي الونش / عبد الله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد / فرجاني ساسي / أيمن حفني / يوسف أوباما / محمود عبد المنعم كهربا.

خط الهجوم: عمر السعيد.

المدير الفني: السويسري كريستيان جروس.

وإليكم الآن قائمة فريق المقاولون العرب الحاضرة في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق الزمالك:

حسن شاهين / محمود أبو السعود / محمد سمير / أمير عابد / محمد طلعت / إبراهيم صلاح / حسن الشامي / فادي نجاح / محمد سوسته / كريم مصطفى / أحمد الشيمي / محمد مجلي / سيف الجزيري / فاروق نور الدين / لويس إدوارد / عبد الوهاب إسماعيل / عبد الرحمن خالد / أحمد علي كامل / إسلام فؤاد.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن ترتيب كلاً من فريق الزمالك إضافة إلى فريق المقاولون العرب حتى هذه اللحظة في مسابقة الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي 2018 / 2019:

المركز الأول: فريق الزمالك، يمتلك في رصيده 52 نقطة، خاض 21 جولة.

المركز السادس: فريق المقاولون العرب، يمتلك في رصيده 34 نقطة، خاض 24 جولة.

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