مدرب ليفربول يكشف عن الطريقة الأمثل لعودة محمد صلاح لتسجيل الأهداف مجدداً

Advertisements

كشف الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول الإنجليزي اليوم الأربعاء الموافق 20 مارس 2019 عن الطريقة الأمثل، وذلك من أجل ضمان عودة النجم المصري محمد صلاح لتسجيل الأهداف من جديد في الفترة المتبقية من عمر الموسم الحالي، في ظل حملة الانتقادات الواسعة التي تعرض لها فخر كرة القدم العربية في الآونة الأخيرة بسبب صيامه التهديفي.

فمن خلال تصريحات له اليوم الأربعاء للموقع الرسمي لنادي ليفربول، أكد الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول أن النجم المصري محمد صلاح لديه حظ سيء للغاية طوال الفترة الماضية، وذلك بسبب عدم نجاحه في تسجيل الأهداف بالرغم من الفرص السهلة التي تكون سانحة له أمام مرمى المنافسين.

Advertisements

وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول إلى أن النجم المصري محمد صلاح يجب عليه أن يُواصل العمل بشكل جاد في الفترة القادمة مثلما يفعل زميله السنغالي ساديو ماني، وذلك حتى يضمن عودته من جديد لتسجيل الأهداف بغزارة مثلما كان حاله في الدور الأول من عمر الموسم الحالي.

كما شدد أيضاً الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول في تصريحاته على أن النجم المصري محمد صلاح يجب عليه أن يكون قوياً من الناحية النفسية، وذلك من خلال عدم تأثر مستواه الفني بمعدل أهدافه على مدار الموسم.

وعن تألق النجم السنغالي ساديو ماني بشكل ملفت للغاية في الآونة الأخيرة، أكد الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول أن النجم السنغالي ساديو ماني يمر بفترة طيبة للغاية على كافة المستويات، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن تواجده دائماً في المكان المناسب وأيضاً الوقت المناسب يُساعده على تسجيل الأهداف بغزارة.

وفي ختام تصريحاته شدد الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول على أن النجم المصري محمد صلاح يُعتبر مهاجماً جيداً للغاية، مؤكداً في الوقت ذاته أنه سوف يعود لتسجيل الأهداف مرة أخرى عاجلاً أم أجلاً في ظل استمراره في العمل الجاد سواء في التدريبات أو حتى في المباريات.

وتأتي هذه التصريحات من طرف الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول في إطار دفاعه المتواصل عن النجم المصري محمد صلاح، وذلك من أجل محاولة إزالة الضغوطات عن كاهل فخر كرة القدم العربية، نظراً لتراجع مستواه كثيراً من الناحية التهديفية منذ شهر فبراير الماضي من العام الحالي 2019.

إقرأ أيضاً: تشكيل الزمالك المتوقع في مباراة اليوم أمام المقاولون العرب بالدوري المصري