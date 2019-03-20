الأهلي يحسم الجدل بخصوص مشاركة محمد الشناوي في مباراة القمة

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حسم النادي الأهلي اليوم الأربعاء الموافق 20 مارس 2019 كل الجدل القائم في الساعات الماضية، وذلك بخصوص إمكانية مشاركة النجم محمد الشناوي حارس المرمى الأول للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مباراة القمة المنتظرة بين الأهلي والزمالك في نهاية شهر مارس الحالي.

فمن خلال تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أكد الكابتن طارق سليمان مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن النجم محمد الشناوي كان مصاباً أثناء مشاركته في المباراة الماضية أمام فريق شبيبة الساورة الجزائري في إطار مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار الكابتن طارق سليمان إلى أن النجم محمد الشناوي كان يعلم جيداً مدى أهمية المباراة الماضية أمام فريق شبيبة الساورة، مما جعله يُخاطر بالمشاركة بصفة أساسية في المباراة بالرغم من عدم جاهزيته بنسبة 100% للمشاركة في أي مباراة تماماً.

كما شدد أيضاً الكابتن طارق سليمان في تصريحاته على أن النجم محمد الشناوي لا يزال يُعاني من الإصابة بالتواء في كاحل القدم، وهو السبب الرئيسي الذي جعله يغيب بالتالي عن المران الجماعي لفريق الأهلي في صباح اليوم الأربعاء.

وعن البرنامج العلاجي للنجم محمد الشناوي في الفترة القادمة، أكد الكابتن طارق سليمان أن النجم محمد الشناوي سوف يخضع لتدريبات بدنية فقط في صالة الجيم لمدة 3 أيام قادمة مثلما كان الحال اليوم الأربعاء، على أن يعود بعدها مباشرة لكي يُشارك في التدريبات الجماعية للمارد الأحمر بشكل طبيعي للغاية.

وفي ختام تصريحاته شدد الكابتن طارق سليمان على أن النجم محمد الشناوي سوف يكون جاهزاً بصورة كاملة من أجل المشاركة في مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، وخاصة وأن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك سوف تُقام في نهاية شهر مارس الحالي أي بعد 10 كاملة من الآن.

وتأتي هذه التصريحات من طرف الكابتن طارق سليمان من أجل طمأنة جماهير القلعة الحمراء على الحالة الصحية للنجم محمد الشناوي قبل موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، وذلك نظراً لأن فريق الأهلي يُعاني أيضاً من إصابة النجم المخضرم شريف إكرامي حارس المرمى الثاني لفريق الأهلي.

وهو الأمر الذي جعل جماهير القلعة الحمراء يعيشون في حالة من القلق في ظل غياب الخبرات الكافية عن اللاعب علي لطفي حارس المرمى الثالث لفريق الأهلي، مما يجعله الشخص غير المناسب تماماً لحراسة عرين المارد الأحمر في مباراة القمة.

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