مرتضى منصور يضع شرطاً أساسياً من أجل رفع الغرامة عن محمود عبد المنعم كهربا

Advertisements

ذكرت تقارير صحفية مصرية مقربة من نادي الزمالك اليوم الاربعاء الموافق 20 مارس 2019 أن المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك قد وضع شرطاً أساسياً، وذلك من أجل رفع الغرامة المالية عن النجم محمود عبد المنعم كهربا.

حيث أشارت التقارير إلى أن المستشار مرتضى منصور على أتم الاستعداد لرفع الغرامة المالية عن النجم محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وخاصة وأنه سبق وأن وعد لاعبي نادي الزمالك بفعل ذلك الأمر.

Advertisements

كما أضافت التقارير أيضاً أن المستشار مرتضى منصور لن يقوم برفع الغرامة المالية عن النجم محمود عبد المنعم كهربا إلا في حالة واحدة فقط لا غير، وهي عودة اللاعب من جديد لتسجيل الأهداف سواء في مباراة اليوم أمام فريق المقاولون العرب أو إما في مباراة القمة القادمة أمام الغريم التقليدي فريق الأهلي.

وقد أكدت التقارير أيضاً أن الهدف الرئيسي للمستشار مرتضى منصور من ذلك الشرط الذي وضعه، هو محاولة تحفيز النجم محمود عبد المنعم كهربا من أجل التركيز بصورة كاملة مع فريق الزمالك في الفترة الحاسمة المتبقية من عمر الموسم الحالي.

وكان المستشار مرتضى منصور قد وعد مسبقاً برفع الغرامة المالية من على النجم محمود عبد المنعم كهربا، وذلك في حالة تسجيله لهدفين في المباراة الماضية أمام فريق نصر حسين داي الجزائري، وهو الأمر الذي لم يحدث بعدما فشل النجم محمود عبد المنعم كهربا في تسجيل أي هدف على الإطلاق.

وتعود الغرامة المالية التي تم توقيعها على النجم محمود عبد المنعم كهربا بسبب البصق على أحد جماهير نادي الزمالك في مدرجات ملعب برج العرب، وذلك في إحدى المباريات السابقة لفريق الزمالك في دور المجموعات في مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي في الموسم الحالي.

إقرأ أيضاً: الأهلي يحسم الجدل بخصوص مشاركة محمد الشناوي في مباراة القمة