تعرف على نتائج قرعة ربع نهائي كأس الإتحاد الأفريقي 2019

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أجرى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم اليوم الأربعاء الموافق 20 مارس 2019 مراسم قرعة الدور ربع النهائي لمسابقة كأس الإتحاد الأفريقي 2019، إضافة إلى مراسم قرعة الدور نصف النهائي للمسابقة ذاتها أيضاً، وذلك في مقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في العاصمة المصرية القاهرة.

وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم أولاً جميع الأندية المتأهلة إلى الدور ربع النهائي في مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي 2019 م، وإضافة إلى ذلك سوف نستعرض لكم أيضاً النتائج التي أسفرت عنها مراسم قرعة الدور ربع النهائي إضافة إلى مراسم قرعة الدور نصف لمسابقة كأس الإتحاد الأفريقي.

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وإليكم الآن أولاً جميع الأندية المتأهلة إلى الدور ربع النهائي في مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي 2019 م:

فريق نهضة بركان المغربي / فريق حسنية أكادير المغربي.

فريق الصفاقسي التونسي / فريق النجم الساحلي التونسي.

فريق الهلال السوداني / فريق نكانا الزامبي.

فريق الزمالك المصري / فريق جور ماهيا الكيني.

أما الآن سوف نستعرض لكم النتائج التي أسفرت عنها مراسم قرعة الدور ربع النهائي لمسابقة كأس الإتحاد الأفريقي 2019 م:

المباراة الأولى: فريق نكانا / فريق الصفاقسي.

المباراة الثانية: فريق النجم الساحلي / فريق الهلال.

المباراة الثالثة: فريق حسنية أكادير / فريق الزمالك.

المباراة الرابعة: فريق جور ماهيا / فريق نهضة بركان.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن النتائج التي أسفرت عنها مراسم قرعة الدور نصف النهائي لمسابقة كأس الإتحاد الأفريقي 2019 م:

الفائز من المباراة الأولى / الفائز من المباراة الرابعة.

الفائز من المباراة الثانية / الفائز من المباراة الثالثة.

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