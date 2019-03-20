تعرف على نتائج قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2019

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أجرى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في مساء اليوم الأربعاء الموافق 20 مارس 2019 مراسم قرعة الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا 2019 م، إضافة إلى مراسم قرعة الدور نصف للمسابقة ذاتها أيضاً، وذلك تحديداً في مقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في العاصمة المصرية القاهرة.

وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم أولاً جميع الأندية المتأهلة إلى الدور ربع النهائي في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2019 م، وإضافة إلى ذلك أيضاً سوف نستعرض لكم النتائج التي أسفرت عنها مراسم قرعة الدور ربع النهائي إضافة إلى مراسم قرعة الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

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وإليكم الآن أولاً جميع الأندية المتأهلة إلى الدور ربع النهائي في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2019 م:

فريق الوداد البيضاوي المغربي / فريق صن داونز الجنوب أفريقي.

فريق الترجي الرياضي التونسي / فريق حوريا كوناكري الغيني.

فريق مازيمبي من جمهورية الكونغو الديمقراطية / فريق شباب قسنطينة الجزائري.

فريق الأهلي المصري / فريق سيمبا التنزاني.

أما الآن سوف نستعرض لكم النتائج التي أسفرت عنها مراسم قرعة الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا 2019 م:

المباراة الأولى: فريق شباب قسنطينة / فريق الترجي الرياضي.

المباراة الثانية: فريق صن داونز / فريق الأهلي.

المباراة الثالثة: فريق حوريا كوناكري / فريق الوداد البيضاوي.

المباراة الرابعة: فريق سيمبا / فريق مازيمبي.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن النتائج التي أسفرت عنها مراسم قرعة الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا 2019 م:

الفائز من المباراة الثالثة / الفائز من المباراة الثانية.

الفائز من المباراة الأولى / الفائز من المباراة الرابعة.

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