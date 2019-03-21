محمد الشناوي يكشف عن هدف الأهلي الرئيسي في دوري أبطال أفريقيا 2019

Advertisements

كشف النجم محمد الشناوي حارس المرمى الأول للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الخميس الموافق 21 مارس 2019 عن الهدف الرئيسي للمارد الأحمر، وذلك بعد تأهله إلى الدور ربع النهائي في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2019 م.

فمن خلال حوار له اليوم الخميس مع الموقع الرسمي للنادي الأهلي، أكد النجم محمد الشناوي أن تأهل فريق الأهلي إلى الدور ربع النهائي في مسابقة دوري أبطال أفريقيا يُعتبر خطوة في غاية الأهمية، وخاصة في ظل الظروف الصعبة التي عاشها المارد الأحمر قبل مباراة الجولة الأخيرة من دور المجموعات أمام فريق شبيبة الساورة الجزائري.

Advertisements

وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار النجم محمد الشناوي إلى أن الهدف الرئيسي لفريق الأهلي في العام الحالي 2019، هو استعادة لقب دوري أبطال أفريقيا الغائب عن خزائن القلعة الحمراء منذ عام 2013.

كما شدد أيضاً النجم محمد الشناوي في تصريحاته على أن المباراة القادمة لفريق الأهلي في الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا أمام فريق صن داونز، سوف تكون مواجهة صعبة بكل تأكيد نظراً للقوة التي يتمتع بها فريق صن داونز إضافة إلى خبرته الكبيرة على الصعيد الأفريقي.

وعن الهزائم التي تعرض لها فريق الأهلي في دور المجموعات في النسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، أكد النجم محمد الشناوي أن هذه الهزائم لم يكن لديها أي تأثير على الإطلاق على لاعبي فريق الأهلي، وخاصة في ظل الثقة إضافة إلى الرغبة القوية لجميع اللاعبين من أجل استكمال المشوار في مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

أما عن مشاركته مصاباً في المباراة الماضية أمام فريق شبيبة الساورة، أشار النجم محمد الشناوي إلى أنه طلب من الجهاز الفني لفريق الأهلي المشاركة بصفة أساسية في المباراة بالرغم من عدم تماثله للشفاء بنسبة كاملة، وذلك بسبب الرغبة الكبيرة التي كانت لديه من أجل خوض هذه المباراة الحاسمة في الموسم الحالي.

وعن الأندية المرشحة للمنافسة بقوة على لقب النسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، شدد النجم محمد الشناوي على أن لقب دوري أبطال أفريقيا في العام الحالي لن يخرج من بين أربعة أندية، والتي تتمثل في كلاً من: فريق الأهلي / فريق الترجي الرياضي التونسي / فريق الوداد البيضاوي المغربي / فريق مازيمبي من جمهورية الكونغو الديمقراطية.

أما عن مباراة القمة القادمة أمام الغريم التقليدي فريق الزمالك، أكد النجم محمد الشناوي أن هذه المباراة سوف تكون لها حسابات خاصة للغاية، وخاصة وأن الفائز بها سوف يقطع شوطاً كبيراً للغاية من أجل التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي، وذلك على الرغم من أن المشوار لا يزال طويلاً بعد هذه المباراة.

وفي ختام تصريحاته أشار النجم محمد الشناوي إلى أن الأوروغوياني مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق الأهلي يُعتبر مدرباً متميزاً للغاية، وخاصة وأنه يُجيد التعامل مع لاعبي فريق الأهلي على كافة الأصعدة، مشدداً في الوقت ذاته أن المدرب الأوروغوياني مارتن لاسارتي قد نجح في إضافة لمسة خاصة جمالية على أداء الفريق في الآونة الأخيرة.

إقرأ أيضاً: تعرف على نتائج قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2019