جلسة خاصة في مران اليوم بين لاسارتي وطبيب الأهلي تحضيراً لمباراة القمة

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قام الأوروغوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بعقد جلسة خاصة للغاية اليوم الخميس الموافق 21 مارس 2019 مع الدكتور خالد طبيب النادي الأهلي، وذلك على هامش المران الجماعي لفريق الأهلي تحضيراً لمباراة القمة أمام الغريم التقليدي فريق الزمالك في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وفي إطار هذه الجلسة الخاصة حاول المدير الفني الأوروغوياني مارتن لاسارتي أن يطمئن على حالة اللاعبين المصابين في قائمة المارد الأحمر، وخاصة وأن قائمة المصابين في فريق الأهلي حالياً تضم بعض العناصر الهامة للغاية.

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ومن جانبه أكد الدكتور خالد محمود لِلمدير الفني الأوروغوياني مارتن لاسارتي أن البرنامج التأهيلي لكافة العناصر المصابة يسير بشكل منتظم للغاية، على أن يتعافى معظم اللاعبين المصابين من الإصابات بشكل كامل قبل موعد مباراة القمة المنتظرة أمام الغريم التقليدي فريق الزمالك.

وتضم قائمة المصابين في فريق الأهلي في الوقت الحالي كلاً من: وليد سليمان / شريف إكرامي / حمدي فتحي / محمد الشناوي / أيمن أشرف / هشام محمد / محمد نجيب، علماً بأن طبيعة الإصابة لكل لاعب تختلف عن اللاعب الآخر.

ومن المرجح بنسبة كبيرة للغاية أن يكون النجم محمد الشناوي جاهزاً بصورة كاملة من أجل المشاركة بصفة أساسية في مباراة القمة أمام الغريم التقليدي فريق الزمالك، ومن ثم يليه مباشرة النجم وليد سليمان الذي بات قريباً هو أيضاً للتعافي بشكل كامل من إصابته.

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