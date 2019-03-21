المنتخب الوطني يختتم تحضيراته في برج العرب استعداداً لمواجهة النيجر

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أنهى المنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم تحضيراته في صباح اليوم الخميس الموافق 21 مارس 2019 على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية، وذلك في إطار تحضيراته لمباراته المقبلة أمام مضيفه منتخب النيجر في التصفيات المؤهلة إلى النسخة القادمة من مسابقة كأس أمم أفريقيا 2019 م.

وقد شارك في المران الجماعي للمنتخب الوطني المصري اليوم الخميس 21 لاعباً تحت قيادة المدير الفني المكسيكي خافيير أجيري، وفي مقابل ذلك قام الأخير بِمنح راحة سلبية اليوم من التدريبات لثلاثة عناصر من نادي الزمالك.

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حيث حصل اليوم على راحة سلبية من التدريبات الجماعية كلاً من طارق حامد إضافة إلى محمود علاء وأيضاً حارس المرمى محمود عبد الرحيم جنش، وذلك بسبب خوض كلاً من الثلاثي مباراة في مساء يوم أمس الأربعاء مع فريقهُم الزمالك أمام فريق المقاولون العرب.

ومن المقرر أن تتوجه بعثة المنتخب الوطني المصري إلى دولة النيجر اليوم الخميس، وذلك على متن طائرة خاصة من مطار برج العرب في مدينة الإسكندرية، علماً بأن رئيس بعثة المنتخب الوطني المصري إلى دولة النيجر سوف يكون هو محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم.

وتُعتبر المباراة القادمة للمنتخب الوطني المصري أمام مضيفه منتخب النيجر شكلية أو ودية بصبغة رسمية، وذلك نظراً لأن المنتخب الوطني المصري سبق له وأن ضمن تأهله بشكل رسمي منذ الجولة الماضية من عمر التصفيات.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل إن المنتخب الوطني المصري بات أيضاً متأهلاً لِلنسخة القادمة من مسابقة كأس أمم أفريقيا في صيف العام الحالي 2019 حتى في حالة عدم خوضه لأيِ مباراة في التصفيات على الإطلاق، وذلك بسبب فوز جمهورية مصر العربية بشرف تنظيم النسخة القادمة من مسابقة كأس أمم أفريقيا.

وهو ما يعني بالتالي أن المنتخب الوطني المصري سوف يكون هو المستضيف للنسخة القادمة من مسابقة كأس أمم أفريقيا، علماً بأن منتخب أحفاد الفراعنة سوف يخوض مباراة ودية أخرى في فترة التوقف الدولي الحالية، وذلك من خلال مواجهة نظيره منتخب نيجيريا أحد المرشحين من أجل المنافسة بكل قوة على لقب النسخة القادمة من مسابقة كأس أمم أفريقيا.

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