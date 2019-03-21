الأهلي يكشف عن هوية منافسه الأخير قبل موعد مباراة القمة أمام الزمالك

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كشف النادي الأهلي اليوم الخميس الموافق 21 مارس 2019 عن هوية منافسه الأخير في الأسبوع الحالي، وذلك قبل موعد صدامه المرتقب في مباراة القمة المنتظرة أمام الغريم التقليدي فريق الزمالك في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

حيث أكد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الخميس أن المارد الأحمر سوف يكون على موعد مع مباراة ودية يوم غداً الجمعة أمام فريق شبين، وذلك تحديداً في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة على ملعب مختار التتش في المقر الرئيسي للنادي الأهلي بالجزيرة.

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وتُعتبر هذه المباراة الودية في غاية الأهمية بالنسبة إلى الأوروغوياني مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق الأهلي، وخاصة وأنها سوف تكون الاختبار الأخير لفريق الأهلي قبل صدامه المنتظر مع غريمه التقليدي فريق الزمالك.

ومن المتوقع أن تتوجه بعثة فريق الأهلي في وقت مبكر إلى مدينة الإسكندرية، وذلك من أجل الدخول في معسكر مغلق قبل موعد مباراة القمة أمام الغريم التقليدي الزمالك، مع العلم بأن مباراة القمة سوف تُقام تحديداً في مساء يوم السبت الموافق 30 مارس 2019 على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية.

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