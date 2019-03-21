مارتن لاسارتي في حيرة من أمره قبل مباراة القمة..تعرف على التفاصيل

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بات الأوروغوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في حيرة كبيرة من أمره، وذلك قبل أيام قليلة فقط من موعد مباراة القمة المنتظرة أمام الغريم التقليدي فريق الزمالك في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتعود هذه الحيرة بسبب الغيابات التي ضربت صفوف فريق الأهلي في خط وسط الميدان وتحديداً في مركز محور الارتكاز قبل موعد مباراة القمة أمام الغريم التقليدي فريق الزمالك، وذلك سواء بسبب الإصابة أو بسبب الإيقاف.

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حيث بات من المؤكد غياب اللاعب حمدي فتحي عن مباراة القمة أمام الغريم التقليدي فريق الزمالك، كما تأكد أيضاً غياب اللاعب كريم نيدفيد عن مباراة القمة بسبب الإيقاف بعد تراكم البطاقات الصفراء عليه، علماً بأن كلاً من الثنائي كان يُعتبر بمثابة الركيزة الأساسية للمدير الفني الأوروغوياني مارتن لاسارتي في خط وسط الميدان بجانب النجم عمرو السولية.

وبالتالي فإن المدير الفني الأوروغوياني مارتن لاسارتي سوف يكون مضطراً الآن للاعتماد على واحد من 3 عناصر أخرى لا بديل لها على الإطلاق، وهذه العناصر هي إما النجم المخضرم حسام عاشور أو النجم المخضرم أحمد فتحي أو هشام محمد.

ولكن المشكلة الرئيسية لا تكمن تماماً في اسم اللاعب الذي سوف يكون مجاوراً للنجم عمرو السولية، بل أن الأزمة الكبيرة سوف تكون متعلقة بمدى جاهزية كلاً من الثلاثي قبل موعد مباراة القمة من الناحية البدنية، وخاصة وأن كلاً من الثلاثي يُعتبر عائداً من الإصابة مؤخراً وليس من فترة طويلة.

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