موعد مباريات الأهلي في شهر أبريل 2019 محلياً وقارياً

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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض غمار العديد من التحديات انطلاقاً من نهاية شهر مارس الحالي وحتى نهاية شهر أبريل القادم من العام الحالي 2019، وذلك سواء في مسابقة الدوري المصري الممتاز أو حتى في مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم موعد مباريات الأهلي في شهر أبريل 2019، وذلك سواء في مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019، أو حتى في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2019 م.

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وإليكم الآن موعد مباريات الأهلي انطلاقاً من نهاية شهر مارس وحتى نهاية شهر أبريل 2019 على مستوى جميع المسابقات:

فريق الأهليِ / فريق الزمالك، السبت 30 مارس 2019، الدوري المصري الممتاز.

فريق الأهلي / الاتحاد السكندري، الثلاثاء 2 أبريل 2019، الدوري المصري الممتاز.

فريق الأهلي / فريق صن داونز الجنوب أفريقي، الجمعة أو السبت 5 أو 6 أبريل 2019، ذهاب الدور ربع النهائي في مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

فريق الأهلي / فريق مصر المقاصة، الثلاثاء أو الأربعاء 9 أو 10 أبريل 2019، الدوري المصري الممتاز.

فريق الأهلي / فريق صن داونز الجنوب أفريقي، الجمعة أو السبت 12 أو 13 أبريل 2019، إياب الدور ربع النهائي في مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

فريق الأهلي / فريق بيراميدز، الخميس 18 أبريل 2019، الدوري المصري الممتاز.

فريق الأهلي / فريق المصري البورسعيدي، الإثنين 22 أبريل 2019، الدوري المصري الممتاز.

فريق الأهلي / فريق إنبي، الدوري المصري الممتاز، سوف يتم تحديد موعدها بناءً على تأهل الأهلي من عدمه في مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

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