موعد مباريات الزمالك في شهر أبريل 2019 محلياً وقارياً

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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض غمار العديد من التحديات انطلاقاً من نهاية شهر مارس الحالي وحتى نهاية شهر أبريل القادم من العام الحالي 2019، وذلك سواء في مسابقة الدوري المصري الممتاز أو حتى في مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي.

وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم موعد مباريات الزمالك في شهر أبريل 2019، وذلك سواء في مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019، أو حتى في مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي 2019 م.

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وإليكم الآن موعد مباريات الزمالك انطلاقاً من نهاية شهر مارس وحتى نهاية شهر أبريل 2019 على مستوى جميع المسابقات:

فريق الزمالك / فريق الأهلي، السبت 30 مارس 2019، الدوري المصري الممتاز.

فريق الزمالك / فريق سموحة، الأربعاء 3 أبريل 2019، الدوري المصري الممتاز.

فريق الزمالك / فريق حسنية أكادير المغربي، الأحد 7 أبريل 2019، ذهاب الدور ربع النهائي في مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي.

فريق الزمالك / فريق المصري البورسعيدي، الأربعاء أو الخميس 10 أو 11 أبريل 2019، الدوري المصري الممتاز.

فريق الزمالك / فريق حسنية أكادير، الأحد 14 أبريل 2019، إياب الدور ربع النهائي في مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي.

فريق الزمالك / فريق الإسماعيلي، الخميس 18 أبريل 2019، الدوري المصري الممتاز.

فريق الزمالك / فريق بيراميدز، الإثنين 22 أبريل 2019، الدوري المصري الممتاز.

فريق الزمالك / فريق حرس الحدود، الدوري المصري الممتاز، سوف يتم تحديد موعدها بناءً على تأهل الزمالك من عدمه في مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي.

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