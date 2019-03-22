هل يهبط الزمالك إلى الدرجة الأولى بسبب مخالفة اللوائح ؟ تعرف على التفاصيل !

Advertisements

بات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مهدداً بنسبة كبيرة للغاية بالهبوط من مسابقة الدوري المصري الممتاز إلى الدرجة الأولى في الموسم الحالي، وذلك بسبب مخالفة المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك للقوانين واللوائح التي أقرها الاتحاد الدولي لكرة القدم.

حيث اعترف المستشار مرتضى منصور يوم أمس الخميس الموافق 21 مارس 2019 بقيامه بمحادثات هاتفية مع اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، وذلك قبل موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب الماضية أي قبل يوم الأربعاء.

Advertisements

وقد جاءت هذه المحادثات الهاتفية اعتراضاً من طرف المستشار مرتضى منصور على قرار لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم الخاص بتعيين الحكم محمد الحنفي من أجل إدارة مباراة الزمالك والمقاولون العرب الماضية.

وتشبه هذه الواقعة كثيراً ما حدث في كرة القدم الإيطالية في عام 2006، وذلك حينما تم نشر بعض المحادثات الهاتفية لِمدير عام نادي يوفنتوس مع بعض المسؤولين في الاتحاد الإيطالي لكرة القدم في ذلك الوقت من أجل تعيين حكام بأعينهم لمباريات نادي يوفنتوس في مسابقة الدوري الإيطالي.

وهو الأمر الذي يُعتبر مخالفاً للقوانين واللوائح التي أقرها الاتحاد الدولي لكرة القدم، مما جعل المدعي العام الإيطالي يُصدر قراراً تاريخياً بهبوط نادي يوفنتوس وقتها إلى مسابقة دوري الدرجة الثانية الإيطالي.

وبالتالي فإن ما قام به المستشار مرتضى منصور يُعتبر تلاعباً في نتائج المباريات، علماً بأنه في حالة فتح تحقيق في ذلك الملف سوف يتم إيقاف المستشار مرتضى منصور عن ممارسة أي نشاط رياضي مدى الحياة مثلما كان الحال تماماً مع مدير عام نادي يوفنتوس منذ عام 2006 وحتى هذه اللحظة.

وعلى الرغم من كل ذلك إلا أن الاتحاد المصري لكرة القدم ربما لن يقوم بإثارة الجدل حول ذلك الملف الشائك، وخاصة وأنه في حالة هبوط نادي الزمالك سوف تفقد كرة القدم المصرية الكثير من سمعتها في مختلف أنحاء العالم، وذلك نظراً لأن نجاحات كرة القدم المصرية تعتمد بشكل رئيسي على قطبي كرة القدم المصرية الأهلي والزمالك سواء من الناحية الرياضية أو خاصة من الناحية المادية.

ولعل ما يجعل نادي الزمالك يفلت أيضاً من هذه العقوبة التاريخية، أن الاتحاد المصري لكرة القدم لم يستجب تماماً لمطالب المستشار مرتضى منصور، حيث أدار الحكم محمد الحنفي مباراة الزمالك والمقاولون العرب الماضية، والتي انتهت على وقع التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما لكل فريق.

إقرأ أيضاً: موعد مباريات الزمالك في شهر أبريل 2019 محلياً وقارياً