مصادر إيطالية تؤكد إقتراب محمد صلاح من الرحيل إلى يوفنتوس الصيف المقبل

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ذكرت مصادر صحفية إيطالية اليوم الجمعة الموافق 22 مارس 2019 أن النجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي بات قريباً للغاية من الرحيل عن جدران قلعة أنفيلد رود، وذلك تجاه نادي يوفنتوس الإيطالي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

حيث أشارت المصادر إلى أن النجم المصري محمد صلاح لن يستمر مع ناديه الحالي ليفربول في الموسم المقبل، وذلك حتى في حالة فوزه إما بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز أو حتى بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي مع نادي الريدز.

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كما أضافت المصادر أيضاً أن السبب الرئيسي وراء اقتراب النجم المصري محمد صلاح من الرحيل عن صفوف نادي ليفربول عقب نهاية الموسم الحالي مباشرة، هو نادي يوفنتوس نفسه الذي لديه رغبة قوية للغاية في إعادة فخر كرة القدم العربية من جديد إلى مسابقة الدوري الإيطالي.

وقد أكدت المصادر أيضاً أن إدارة نادي يوفنتوس برئاسة الإيطالي أندريا أنيلي تعلم جيداً أن هذه الصفقة لن تُحسم بشكل نهائي إلا في حالة واحدة فقط لا غير، وهي الحصول على موافقة النجم المصري محمد صلاح، حتى يكون بمثابة ورقة هامة للغاية من أجل الضغط على إدارة نادي ليفربول للسماح له بالرحيل بمقابل مادي منخفض نوعاً ما.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل إن المصادر ذاتها أيضاً قد أكدت أن إدارة نادي ليفربول بدأت التفكير بشكل جدي في البديل المناسب قبل مطلع الموسم المقبل، وذلك من أجل تعويض رحيل إما النجم المصري محمد صلاح أو حتى النجم السنغالي ساديو ماني في الميركاتو الصيفي القادم.

وقد أشارت المصادر أيضاً إلى أن ذلك البديل المناسب بالنسبة إلى نادي ليفربول في حالة خسارة خدمات أحد نجومه، سوف يكون هو الإيطالي الشاب فيديريكو كييزا صاحب ال21 عاماً جناح نادي فيورنتينا الإيطالي، والذي يُعتبر أحد أبرز اللاعبين في الجيل الجديد للمنتخب الإيطالي الشاب.

ويبقى الأمر المؤكد أن رحيل النجم المصري محمد صلاح عن صفوف نادي ليفربول من عدمه خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، لن يُحسم بشكل رسمي إلا عقب نهاية الموسم الحالي مباشرة، وخاصة في ظل المنافسة الشرسة لفريق ليفربول في الفترة المتبقية من عمر الموسم سواء على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز أو على لقب دوري أبطال أوروبا.

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