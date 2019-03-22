بسبب شكوى الضيوف..الكاف يُطالب بتغيير ملعب برج العرب للأهلي والزمالك أفريقياً

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بات الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة في وضع لا يُحسد عليه على الإطلاق اليوم الجمعة الموافق 22 مارس 2019، وذلك بعدما طالبه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بضرورة تغيير ملعب برج العرب في جميع المباريات الأفريقية القادمة لكلاً من الأهلي والزمالك في الموسم الحالي.

حيث قام الاتحاد المصري لكرة القدم بنشر بيان رسمي عبر حسابه الرسمي على مختلف مواقع التواصل الإجتماعي، وجاء نص البيان على النحو التالي:

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طلب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم من الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين ملعب بديل أو أكثر لملعب برج العرب، حتى تُقام عليه مباراتي العودة للدور ربع النهائي في بطولتي الأندية الأفريقية الذي تأهل إليه كلاً من الأهلي والزمالك، ومن المقرر أن تُقام مباريات العودة لهذا الدور في مصر.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قد أرسل خطاباً للاتحاد المصري لكرة القدم يتضمن هذا الطلب، مشيراً إلى أن حالة العشب الطبيعي بملعب برج العرب لم تكن بحالة جيدة خلال مباريات بطولتي الأندية الأفريقية التي أُقيمت عليه خلال الفترة الأخيرة في مرحلة المجموعات.

وبناءً على ذلك الخطاب الرسمي من طرف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بات الاتحاد المصري لكرة القدم مضطراً لإِستبعاد ملعب برج العرب من مباريات الأهلي والزمالك الأفريقية في الموسم الحالي، على أن يتم اختيار ملاعب بديلة مختلفة لكلاً من قطبي كرة القدم المصرية.

وتكمن الصعوبة أمام الاتحاد المصري لكرة القدم، أن الخيارات سوف تكون محدودة للغاية في ملف اختيار الملاعب البديلة، وخاصة في ظل إغلاق كافة الملاعب الرئيسية في جمهورية مصر العربية، وذلك من أجل الإصلاح تمهيداً لاستضافة النسخة القادمة من مسابقة كأس أمم أفريقيا في صيف العام الحالي 2019.

ولم يعد أمام الاتحاد المصري لكرة القدم أي خيار سوى الملاعب التالية: ملعب المكس في مدينة الإسكندرية / ملعب بتروسبورت في العاصمة المصرية القاهرة / ملعب الكلية الحربية في العاصمة المصرية القاهرة / ملعب عثمان أحمد عثمان في العاصمة المصرية القاهرة / ملعب الجيش الجديد في مدينة السويس / ملعب كلية الشرطة في العاصمة المصرية القاهرة.

ومن المرجح أن يخوض فريق الأهلي مبارياته الأفريقية المتبقية على أرضه على ملعب الجيش الجديد في مدينة السويس، أما فريق الزمالك من المرجح أن يخوض مبارياته الأفريقية المتبقية على أرضه على ملعب بتروسبورت في العاصمة المصرية القاهرة، علماً بأن كلاً منهما أو أحدهما مرشحاً أيضاً لكي يتم إقصائه من المسابقات الأفريقية في أي مرحلة قادمة.

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