الأهلي يكشف موقف نجومه المصابة قبل موعد مباراة القمة أمام الزمالك

Advertisements

كشف النادي الأهلي اليوم الجمعة الموافق 22 مارس 2019 عن موقف بعض نجومه المصابة، وذلك بخصوص إمكانية تعافي أي منهم قبل موعد مباراة القمة المنتظرة بين الأهلي والزمالك في نهاية شهر مارس الحالي في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

فمن خلال تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أكد الكابتن سيد عبد الحفيظ أن اللاعب حمدي فتحي متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد تأكد غيابه بشكل رسمي عن مباراة القمة المنتظرة بين الأهلي والزمالك.

Advertisements

وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار الكابتن سيد عبد الحفيظ إلى أن اللاعب حمدي فتحي لن يتمكن من اللحاق بمباراة القمة تحت أي ظرف من الظروف، وذلك بسبب عدم تعافيه تماماً من الإصابة التي كانت قد لحقت به العضلة الخلفية في إحدى مباريات مسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي كانت تحديداً في مطلع شهر مارس الحالي أمام فريق بتروجيت.

أما عن النجم وليد سليمان، فقد شدد الكابتن سيد عبد الحفيظ على أن مصير النجم وليد سليمان سوف يتم تحديده بشكل رسمي في الأيام الثلاثة القادمة كحد أقصى، وخاصة وأن الأوروغوياني مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق الأهلي لا يرغب نهائياً في المخاطرة به من جديد حتى لا يخسر مجهوداته فيما تبقى من عمر الموسم الحالي.

وفي ختام تصريحاته أكد الكابتن سيد عبد الحفيظ أن تواجد المهاجم عمرو جمال في قائمة المارد الأحمر في مباراة القمة المنتظرة بين الأهلي والزمالك، بات أمراً مستحيلاً في ظل عدم تعافيه أيضاً من الإصابة التي تعرض لها منذ مدة طويلة.

ويجب الإشارة أيضاً إلى أن فريق الأهلي لن يفتقد لخدمات هؤلاء اللاعبين الثلاثة فقط لا غير، بل إن متوسط الميدان كريم نيدفيد قد تأكد غيابه عن مباراة القمة المنتظرة بين الأهلي والزمالك، ولكن ذلك الغياب لن يكون بسبب الإصابة وإنما بسبب الإيقاف بعد تراكم البطاقات الصفراء عليه قبل موعد مباراة القمة.

ومن المؤكد أن هذه الغيابات لن يكون لها تأثيراً سلبياً بشكل كامل على فريق الأهلي في مباراة القمة المنتظرة أمام الغريم التقليدي فريق الزمالك، وخاصة وأن المارد الأحمر يمتلك في قائمته العديد من الإمكانيات الفنية على مستوى جميع الخطوط سواء على الصعيد المحلي أو حتى على الصعيد القاري، مما سوف يُتيح لِلمدير الفني الأوروغوياني مارتن لاسارتي المزيد من الخيارات الفنية في مباراة القمة.

إقرأ أيضاً: بسبب شكوى الضيوف..الكاف يُطالب بتغيير ملعب برج العرب للأهلي والزمالك أفريقياً