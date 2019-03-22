تعرف على رد فعل الأهلي بعد قرار نقل مبارياته الأفريقية من ملعب برج العرب

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قام النادي الأهلي بالتعليق اليوم الجمعة الموافق 22 مارس 2019 على قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وذلك بخصوص نقل جميع مباريات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مسابقة دوري أبطال أفريقيا من ملعب برج العرب لأي ملعب آخر بسبب سوء أرضية الملعب.

فمن خلال تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أكد الكابتن سيد عبد الحفيظ أن النادي الأهلي ليس له أي دخل على الإطلاق بالخطاب الرسمي المرسل من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، وذلك بخصوص تغيير ملعب برج العرب لكلاً من الأهلي والزمالك في المسابقات الأفريقية في الموسم الحالي.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار الكابتن سيد عبد الحفيظ إلى أن الاتحاد المصري لكرة القدم هو المعني بالرد على خطاب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم وليس النادي الأهلي، مشدداً في الوقت ذاته على أن النادي الأهلي لم يتلقِ أي خطاب رسمي حتى هذه اللحظة من الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن تغيير ملعب برج العرب في المباراة القادمة للمارد الأحمر في مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وتأتي هذه التصريحات من طرف الكابتن سيد عبد الحفيظ تعقيباً على القرار المتوقع من طرف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وخاصة بعد شكوى جميع الأندية الأفريقية التي حلت ضيفاً على ملعب برج في مرحلة دور المجموعات، وذلك سواء في مسابقة دوري أبطال أفريقيا بالنسبة لفريق الأهلي أو حتى في مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي بالنسبة إلى فريق الزمالك.

ومن المؤكد أن النادي الأهلي لن يقوم بأي رد فعل رسمي في الوقت الحالي، وذلك في انتظار الرد الرسمي أولاً من جانب الاتحاد المصري لكرة القدم، والذي بات لا يملك خيارات كثيرة بعد الخطاب الرسمي المرسل من طرف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

وبات يتوجب على الاتحاد المصري لكرة القدم الآن إما تعيين ملعب بديل لملعب برج العرب، وذلك حتى يخوض كلاً من الأهلي والزمالك مبارياتهُم الأفريقية عليه، أو إما إصلاح أرضية ملعب برج العرب مثلما وعد الاتحاد المصري لكرة القدم منذ أيام قليلة.

حيث أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم منذ أيام قليلة، أن أرضية ملعب برج العرب بالكامل سوف تظهر بشكل جميل للغاية انطلاقاً من مباراة القمة المنتظرة القادمة بين الأهلي والزمالك في نهاية شهر مارس الحالي، وذلك بعكس ما كان عليه الحال طوال الأشهر الماضية.

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