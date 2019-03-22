موعد مباراة مصر والنيجر فى تصفيات كأس أمم أفريقيا السبت 23/3/2019 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة مصر والنيجر، يستعد المنتخب الوطني المصري لملاقاة مضيفه منتخب النيجر في مساء يوم السبت الموافق 23 مارس 2019 على أرض دولة النيجر، وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة عن المجموعة العاشرة في إطار التصفيات المؤهلة إلى مسابقة كأس أمم أفريقيا 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الأفريقية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق كرة القدم العربية، إضافة إلى عشاق كرة القدم المصرية وأيضاً عشاق المنتخب الوطني المصري، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة مصر والنيجر، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة مصر والنيجر.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة مصر والنيجر، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من مصر والنيجر في هذه المباراة الهامة في التصفيات المؤهلة إلى مسابقة كأس أمم أفريقيا 2019 م.

موعد مباراة مصر والنيجر

موعد مباراة مصر والنيجر، يستعد المنتخب الوطني المصري لملاقاة مضيفه منتخب النيجر في مساء يوم السبت الموافق 23 مارس 2019 على أرض دولة النيجر، وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة عن المجموعة العاشرة في إطار التصفيات المؤهلة إلى مسابقة كأس أمم أفريقيا 2019 م.

وتنطلق مباراة مصر والنيجر تحديداً في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة مصر والنيجر والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة مصر والنيجر، سوف تكون مباراة مصر والنيجر منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري محمد الكواليني هو معلق المباراة.

آخر تحضيرات مصر والنيجر والتشكيل المتوقع

موعد مباراة مصر والنيجر، يدخل المنتخب الوطني المصري غمار آخر مبارياته في التصفيات المؤهلة إلى مسابقة كأس أمم أفريقيا أمام مضيفه منتخب النيجر، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه بالرغم من أن المباراة تُعتبر شكلية بالنسبة إلى منتخب أحفاد الفراعنة.

ولا شك أن المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني المصري سوف يسعى لاستغلال هذه المباراة بأفضل طريقة ممكنة، وذلك من أجل التحضير للنسخة القادمة من مسابقة كأس أمم أفريقيا، وخاصة بعد فوز جمهورية مصر العربية بشرف تنظيم المسابقة في مطلع العام الحالي 2019.

وهو الأمر الذي يعني بالتالي أن المدير الفني المكسيكي خافيير أجيري سوف يكون مُطالباً بضرورة قيادة المنتخب الوطني المصري نحو التتويج بلقب كأس أمم أفريقيا، علماً بأن أي نتيجة أخرى غير ذلك سوف تُعتبر بمثابة الفشل الذريع للمدير الفني المكسيكي خافيير أجيري، مما قد يؤدي ربما إلى إقالته من منصبه بنسبة قد تكون مؤكدة حينها.

ومن المؤكد أن جماهير كرة القدم المصرية بات طموحها هو الفوز باللقب الإفريقي دون سواه، وخاصة وأن المنتخب الوطني المصري يمتلك في صفوفه كافة مقومات النجاح والتي يأتي في مقدمتها النجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي.

ولم يتمكن منتخب أحفاد الفراعنة من التتويج بلقب كأس أمم أفريقيا منذ عام 2010، وذلك حينما فاز باللقب على أرض دولة أنجولا تحت قيادة المدير الفني السابق حسن شحاتة، علماً بأن الكابتن حسن شحاتة بات بمثابة العقدة الدائمة لكل من يأتي من خلفه مباشرة، وخاصة وأن الكابتن حسن شحاتة قاد المنتخب الوطني المصري للتتويج بلقب كأس أمم أفريقيا في 3 مرات متتالية.

وكان المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني المصري قد كشف في وقت سابق عن قائمة أحفاد الفراعنة التي سوف تكون حاضرة خلال فترة التوقف الدولي الحالية، حيث جاءت قائمة المنتخب الوطني المصري على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي / محمود عبد الرحيم جنش / محمد أبو جبل.

خط الدفاع: محمد هاني / عمر جابر / علي جبر / أحمد أيمن منصور / محمود علاء / علي غزال / كريم حافظ / باهر المحمدي / أحمد أبو الفتوح.

خط الوسط: عمرو السولية / نبيل عماد / طارق حامد / محمد النني / محمود حسن تريزيجيه / إسلام جابر / عمار حمدي / عبد الرحمن مجدي.

خط الهجوم: صلاح محسن / أحمد حسن كوكا / عمرو وردة / مصطفى محمد.

ومن المتوقع أن يقوم المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة مصرية سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام مضيفه منتخب النيجر على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: عمر جابر / محمود علاء / باهر المحمدي / كريم حافظ.

خط الوسط: طارق حامد / عمرو السولية / محمود حسن تريزيجيه / صلاح محسن / عمرو وردة.

خط الهجوم: أحمد حسن كوكا.

ولم يقم المدير الفني المكسيكي خافيير أجيري باستدعاء النجم المصري محمد صلاح إلى قائمة المنتخب الوطني المصري خلال فترة التوقف الدولي الحالية، وذلك نظراً إلى الإرهاق البدني الكبير الذي يُعاني منه النجم المصري محمد صلاح بسبب ضغط المباريات مع فريقه ليفربول منذ مطلع العام الحالي 2019.

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