اتحاد الكرة يُخلي مسؤوليته أمام الأهلي والزمالك في حالة تغيير ملعب برج العرب أفريقياً

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الجمعة الموافق 22 مارس 2019 أن الاتحاد المصري لكرة القدم قد أخلى مسؤوليته تماماً أمام كلاً من قطبي كرة القدم المصرية الأهلي والزمالك، وذلك في حالة تم تغيير ملعب برج العرب لكليهما في بقية مشوارهمُا في الموسم الحالي في المسابقات الأفريقية.

حيث أشارت التقارير إلى أن الاتحاد المصري لكرة القدم سوف يسعى جاهداً لإصلاح أرضية ملعب برج العرب بشكل كامل في الفترة القادمة، وذلك قبل موعد مباريات إياب الدور ربع النهائي لكلاً من الأهلي والزمالك في المسابقات الأفريقية في الموسم الحالي.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لن يعترض بدوره على خوض كلاً من الأهلي والزمالك المباريات من جديد على ملعب برج العرب، وخاصة في حالة أوفى الاتحاد المصري لكرة القدم من خلال إصلاح أرضية الملعب.

وقد أكدت التقارير أيضاً أن الاتحاد المصري لكرة القدم لن يقوم بدوره بتعيين أي ملعب بديل لملعب برج العرب من نفسه في حالة فشله في إصلاح أرضية ملعب برج العرب قبل الموعد المحدد، وخاصة وأن ذلك الدور سوف تقوم به الجهات الأمنية بالتعاون مع مجلس إدارة كلاً من الأهلي والزمالك.

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