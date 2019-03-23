تشكيل منتخب مصر المتوقع في مباراة اليوم أمام النيِجر بتصفيات كأس أمم أفريقيا 2019

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تشهد أرض دولة النيجر في مساء اليوم السبت الموافق 23 مارس 2019 مباراة مثيرة، وذلك حينما يستقبل منتخب النيجر ضيفه المنتخب الوطني المصري، ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة في إطار التصفيات المؤهلة إلى مسابقة كأس أمم أفريقيا 2019 م.

وتنطلق مباراة مصر والنيجر تحديداً في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة مصر والنيجر منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، بينما سيكون المعلق المصري محمد الكواليني هو معلق المباراة.

وإليكم الآن قائمة المنتخب الوطني المصري الحاضرة خلال فترة التوقف الدولي الحالية:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل / محمود عبد الرحيم جنش / أحمد الشناوي.

خط الدفاع: عمر جابر / محمد هاني / أحمد أيمن منصور / علي جبر / علي غزال / محمود علاء / باهر المحمدي / كريم حافظ / أحمد أبو الفتوح.

خط الوسط: نبيل عماد / عمرو السولية / محمد النني / طارق حامد / إِسلام جابر / محمود حسن تريزيجيه / عبد الرحمن مجدي / عمار حمدي.

خط الهجوم: أحمد حسن كوكا / صلاح محسن / مصطفى محمد / عمرو وردة.

أما الآن سوف نستعرض لكم تشكيل المنتخب الوطني المصري المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه منتخب النيجر:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: عمر جابر / محمود علاء / باهر المحمدي / كريم حافظ.

خط الوسط: طارق حامد / محمد النني / صلاح محسن / عمرو وردة / محمود حسن تريزيجيه.

خط الهجوم: أحمد حسن كوكا.

المدير الفني: المكسيكي خافيير أجيري.

وإليكم الآن ترتيب المجموعة العاشرة التي يتواجد بها المنتخب الوطني المصري في التصفيات المؤهلة إلى مسابقة كأس أمم أفريقيا 2019 م:

المركز الأول: منتخب تونس، يمتلك في رصيده 15 نقطة، خاض 6 جولات.

المركز الثاني: المنتخب الوطني المصري، يمتلك في رصيده 12 نقطة، خاض 5 جولات.

المركز الثالث: منتخب النيجر، يمتلك في رصيده 4 نقاط، خاض 5 جولات.

المركز الرابع: منتخب إِسواتيني، يمتلك في رصيده نقطة واحدة فقط لا غير، خاض 6 جولات.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن نتائج المنتخب الوطني المصري في التصفيات المؤهلة إلى مسابقة كأس أمم أفريقيا 2019 م:

منتخب تونس 0/1 منتخب مصر، الجولة الأولى.

منتخب مصر 0/6 منتخب النيجر، الجولة الثانية.

منتخب مصر 1/4 منتخب إِسواتيني، الجولة الثالثة.

منتخب إِسواتيني 2/0 منتخب مصر، الجولة الرابعة.

منتخب مصر 2/3 منتخب تونس، الجولة الخامسة.

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