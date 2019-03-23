منتخب إسبانيا في اختبار هام اليوم أمام النرويج..تعرف على تشكيل إسبانيا المتوقع

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يستعد منتخب إسبانيا لملاقاة ضيفه منتخب النرويج في مساء اليوم السبت الموافق 23 مارس 2019 على ملعب ميستايا في مدينة فالنسيا على أرض دولة إسبانيا، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى عن المجموعة السادسة في إطار التصفيات المؤهلة إلى مسابقة كأس أمم أوروبا 2020 م.

وتنطلق مباراة إسبانيا والنرويج تحديداً في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر إلا ربع صباحاً من يوم غداً الأحد بتوقيت أبوظبي.

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وسوف تكون مباراة إسبانيا والنرويج منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة إسبانيا والنرويج منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

وإليكم الآن قائمة منتخب إسبانيا الحاضرة في مباراة اليوم أمام ضيفه منتخب النرويج:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا / كيبا / باو لوبيز.

خط الدفاع: خوسيه لويس غايا / جوردي ألبا / خوان بيرنات / هيرموسو / إِنيجو مارتينيز / سيرجيو راموس / سيرجيِ غوميز.

خط الوسط: خيسوس نافاس / سيرجي روبيرتو / سيرجيو بوسكيتس / رودريجو / داني سيبايوس / فابيان / داني باريخو / سيرجيو كاناليس / ماركو أسينسيو.

خط الهجوم: ألفارو موراتا / رودريجو مورينو / إيكر مونيايين / خايمي ماتا.

أما الآن سوف نستعرض لكم تشكيل منتخب إسبانيا المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه منتخب النرويج:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.

خط الدفاع: خيسوس نافاس / سيرجيو راموس / إِنيجو مارتينيز / جوردي ألبا.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / داني سيبايوس / داني باريخو.

خط الهجوم: ماركو أسينسيو / رودريجو مورينو / ألفارو موراتا.

المدير الفني: الإسباني لويس إنريكي.

وإليكم الآن المجموعة السادسة التي يتواجد بها منتخب إسبانيا في التصفيات المؤهلة إلى مسابقة كأس أمم أوروبا 2020 م:

منتخب إسبانيا / منتخب النرويج / منتخب السويد / منتخب رومانيا / منتخب جزر الفارو / منتخب مالطا.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن بقية مباريات منتخب إسبانيا في التصفيات المؤهلة إلى مسابقة كأس أمم أوروبا 2020 م:

منتخب مالطا / منتخب إسبانيا، الجولة الثانية.

منتخب جزر الفارو / منتخب إسبانيا، الجولة الثالثة.

منتخب إسبانيا / منتخب السويد، الجولة الرابعة.

منتخب رومانيا / منتخب إسبانيا، الجولة الخامسة.

منتخب إسبانيا / منتخب جزر الفارو، الجولة السادسة.

منتخب النرويج / منتخب إسبانيا، الجولة السابعة.

منتخب السويد / منتخب إسبانيا، الجولة الثامنة.

منتخب إسبانيا / منتخب مالطا، الجولة التاسعة.

منتخب إسبانيا / منتخب رومانيا، الجولة العاشرة.

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