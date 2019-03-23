تعرف على تشكيل منتخب إيطاليا المتوقع في مباراة اليوم أمام فنلندا

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يستعد منتخب إيطاليا لملاقاة ضيفه منتخب فنلندا في مساء اليوم السبت الموافق 23 مارس 2019 على ملعب فريولي في مدينة أوديني على أرض دولة إيطاليا، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى عن المجموعة العاشرة في إطار التصفيات المؤهلة إلى مسابقة كأس أمم أوروبا 2020 م.

وتنطلق مباراة إيطاليا وفنلندا تحديداً في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر إلا ربع صباحاً من يوم غداً الأحد بتوقيت أبوظبي.

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وسوف تكون مباراة إيطاليا وفنلندا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، فيما سيكون المعلق الليبي محمد بركات هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة إيطاليا وفنلندا منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD12 المشفرة باللغة الإنجليزية.

وإليكم الآن قائمة منتخب إيطاليا الحاضرة في فترة التوقف الدولي الحالية:

حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما / أليسيو / ماتيا بيرين / سلفاتوري سيريجو.

خط الدفاع: كريستيانو بيراغي / ليوناردو بونوتشي / جوُرجيو كيليني / أليساندرو فلورينزي / أرماندو / جيانلوكا / كريستيانو بيتشيني / أليسيو رومانيولي / ليوناردو سبينازولا.

خط الوسط: نيكولو باريلا / بريان كريستانتي / جورجينيو / ستيفانو سينسي / ماركو فيراتي / نيكولو زانيوُلو / ماتيو بوليتانو.

خط الهجوم: فيديريكو بيرنارديسكي / فيديريكو كييزا / ستيفان الشعراوي / فينشينزو جريفو / تشيرو إيموبيلي / مويس كين / كيفن لازانيا / ليوناردو بافوليتيِ / فابيو كوالياريلا.

أما الآن سوف نستعرض لكم تشكيل منتخب إيطاليا المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه منتخب فنلندا:

حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: أليساندرو فلورينزي / ليوناردو بونوتشي / جوُرجيو كيليني / كريستيانو بيراغي.

خط الوسط: جورجينيو / ماركو فيراتي / نيكولو زانيولو.

خط الهجوم: فيديريكو بيرنارديسكي / فيديريكو كييزا / فابيو كوالياريلا.

المدير الفني: الإيطالي روبيرتو مانشيني.

وإليكم الآن المجموعة العاشرة التي يتواجد بها منتخب إيطاليا في التصفيات المؤهلة إلى مسابقة كأس أمم أوروبا 2020 م:

منتخب إيطاليا / منتخب فنلندا / منتخب البوسنة والهرسك / منتخب اليونان / منتخب أرمينيا / منتخب ليشتنشتاين.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن بقية مباريات منتخب إيطاليا في التصفيات المؤهلة إلى مسابقة كأس أمم أوروبا 2020 م:

منتخب إيطاليا / منتخب ليشتنشتاين، الجولة الثانية.

منتخب اليونان / منتخب إيطاليا، الجولة الثالثة.

منتخب إيطاليا / منتخب البوسنة والهرسك، الجولة الرابعة.

منتخب أرمينيا / منتخب إيطاليا، الجولة الخامسة.

منتخب فنلندا / منتخب إيطاليا، الجولة السادسة.

منتخب إيطاليا / منتخب اليونان، الجولة السابعة.

منتخب ليشتنشتاين / منتخب إيطاليا، الجولة الثامنة.

منتخب البوسنة والهرسك / منتخب إيطاليا، الجولة التاسعة.

منتخب إيطاليا / منتخب أرمينيا، الجولة العاشرة.

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