رسمياً: المحكمة الإدارية ترفع عقوبات اللجنة الأولمبية عن مرتضى منصور

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قررت المحكمة الإدارية المصرية العليا اليوم بشكل رسمي اليوم السبت الموافق 23 مارس 2019 رفع جميع العقوبات، والتي كانت اللجنة الأولمبية المصرية قد وقعتها في وقت سابق على المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك.

وقامت المحكمة الإدارية المصرية العليا أيضاً بإلزام وزارة الشباب والرياضة باعتماد الجمعية العمومية العادية لنادي الزمالك التي تم عقدها في يوم 30 أغسطس 2018، إضافة إلى اعتماد الجمعية العمومية غير العادية لنادي الزمالك التي تم عقدها في يوم 31 أغسطس 2018.

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وكانت اللجنة الأولمبية المصرية قد أصدرت قراراً منذ عدة أشهر في العام الماضي 2018، وذلك من خلال إيقاف المستشار مرتضى منصور عن مزاولة أي نشاط رياضي إضافة إلى تجميد كافة صلاحياته كرئيساً لمجلس إدارة نادي الزمالك.

وفي أول رد فعل منه مباشرة على قرار المحكمة الإدارية المصرية العليا اليوم السبت، أعرب المستشار مرتضى منصور من خلال تصريحات صحفية عن سعادته البالغة بقرار المحكمة الإدارية المصرية العليا.

وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار المستشار مرتضى منصور إلى أن قرار المحكمة الإدارية المصرية العليا يُعتبر قراراً تاريخياً، وخاصة وأنه قد أنصف نادي الزمالك بشكل عام وتحديداً مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي، وذلك من خلال إلزام وزارة الشباب والرياضة باعتماد الجمعية العمومية للنادي.

وفي ختام تصريحاته شدد المستشار مرتضى منصور على أن اللجنة الأولمبية المصرية لن يكون لها أي دور على الإطلاق في الجمعية العمومية لنادي الزمالك بعد القرار التاريخي للمحكمة الإدارية المصرية العليا.

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