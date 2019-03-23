تعرف على تفاصيل مران الأهلي اليوم استعداداً لمباراة القمة أمام الزمالك

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واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحضيراته تحت قيادة مديره الفني الأوروغوياني مارتن لاسارتي على ملعب مختار التتش في المقر الرئيسي للنادي الأهلي بالجزيرة، وذلك في إطار استعداده لمباراة القمة المنتظرة أمام الغريم التقليدي فريق الزمالك في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقبل انطلاقة المران الجماعي لفريق الأهلي اليوم السبت، حرص المدير الفني الأوروغوياني مارتن لاسارتي على عقد محاضرة فنية في غاية الأهمية مع لاعبي فريق الأهلي، وذلك من أجل الحديث حول مدى أهمية مباراة القمة القادمة أمام الغريم التقليدي فريق الزمالك.

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وعلى هامش مران المارد الأحمر اليوم أيضاً، عاد النجم محمد الشناوي حارس المرمى الأول لفريق الأهلي للمشاركة بشكل طبيعي للغاية في التدريبات الجماعية، وذلك بعدما تعافى بشكل كامل من الإصابة التي كان قد تعرض لها بالتواء في الكاحل في الآونة الأخيرة.

ومن جانبه واصل النجم المخضرم وليد سليمان برنامجه التأهيلي من خلال الجري فقط حول الملعب ثم ممارسة بعض التدريبات البدنية في صالة الجيم، على أمل أن يتعافى من إصابته بجزع في الرباط الداخلي للركبة قبل موعد مباراة القمة أمام الغريم التقليدي فريق الزمالك.

وعلى الرغم من تأكد غيابه بشكل رسمي عن مباراة القمة أمام الغريم التقليدي فريق الزمالك، إلا أن متوسط الميدان حمدي فتحي واصل بدوره برنامجه التأهيلي هو أيضاً، وذلك على أمل أن يلحق مباريات الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا 2019 م، والتي سوف يواجه فيها المارد الأحمر نظيره فريق صن داونز الجنوب أفريقي ذهاباً وإياباً.

ويحتاج المدير الفني الأوروغوياني مارتن لاسارتي إلى جاهزية جميع العناصر في صفوف فريق الأهلي في الفترة القادمة، وذلك سواء العناصر الأساسية أو حتى العناصر الإحتياطية التي دائماً ما تكون حبيسة على مقاعد البدلاء بشكل دائم.

ويبقى الأمر المؤكد أن جميع اللاعبين داخل صفوف فريق الأهلي سوف يحصلون على فرصة المشاركة بصفة أساسية مع المارد الأحمر في الفترة المتبقية من عمر الموسم الحالي، وخاصة في ظل كثرة التحديات الصعبة التي تنتظر فريق الأهلي سواء على الصعيد المحلي أو حتى على الصعيد القاري.

ويكفي الإشارة فقط إلى أن فريق الأهلي سوف يواجه في ظرف شهر واحد فقط كلاً من أندية الزمالك والمصري البورسعيدي إضافة إلى بيراميدز على صعيد مسابقة الدوري المصري الممتاز، وأيضاً فريق صن داونز الجنوب أفريقي في مباراتين على صعيد مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

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