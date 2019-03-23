منتخب مصر يعود بتعادل إيجابي من النيجر في ختام مشوار تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019

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سقط المنتخب الوطني المصري في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله خارج أرضه أمام مضيفه منتخب النيجر، وذلك في المباراة التي جمعت بين المنتخبين فى مساء اليوم السبت الموافق 23 مارس 2019 على أرض دولة النيجر.

وقد نجح في تسجيل الهدف الوحيد لمصلحة المنتخب الوطني المصري في المباراة النجم محمود حسن تريزيجيه في بداية الشوط الثاني، وفي مقابل ذلك تمكن منتخب النيجر من تعديل النتيجة عبر اللاعب موتري في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة.

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وجاءت هذه المباراة ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة عن المجموعة العاشرة في إطار التصفيات المؤهلة إلى مسابقة كأس أمم أفريقيا في صيف العام الحالي 2019 على أرض دولة جمهورية مصر العربية.

وكانت هذه المباراة شكلية لكلاً من المنتخبين، وذلك نظراً لأن المنتخب الوطني المصري سبق وأن ضمن تأهله بشكل رسمي إلى النسخة القادمة من مسابقة كأس أمم أفريقيا، سواء حسابياً عن المجموعة العاشرة في التصفيات، أو خاصة لاعتباره مستضيف النسخة القادمة من مسابقة كأس أمم أفريقيا، بينما ضمن منتخب النيجر مسبقاً فشله في التأهل بشكل رسمي منذ الجولة الرابعة.

ومن جانبه قام المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني المصري بالاعتماد في مباراة اليوم أمام منتخب النيجر على تشكيلة احتياطية مع إراحة جميع النجوم البارزين، وذلك من أجل منح الفرصة الكاملة للوجوه الجديدة لإثبات قدرتها قبل موعد انطلاقة النسخة القادمة من مسابقة كأس أمم أفريقيا.

وإليكم الآن الترتيب النهائي للمجموعة العاشرة التي يتواجد بها المنتخب الوطني المصري في التصفيات المؤهلة إلى مسابقة كأس أمم أفريقيا 2019 م:

المركز الأول: منتخب تونس، يمتلك في رصيده 15 نقطة.

المركز الثاني: المنتخب الوطني المصري، يمتلك في رصيده 13 نقطة، نجح في تسجيل 16 هدفاً، استقبلت شباكه 5 أهداف.

المركز الثالث: منتخب النيجر، يمتلك في رصيده أربع نقاط.

المركز الرابع: منتخب إِسواتيني، يمتلك في رصيده نقطة واحدة فقط لا غير.

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