موعد مباراة هولندا وألمانيا في تصفيات كأس أمم أوروبا 2020 الأحد 24/3/2019 والقنوات الناقلة

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موعد مباراة هولندا وألمانيا، يستعد منتخب هولندا لملاقاة ضيفه منتخب ألمانيا في مساء يوم الأحد الموافق 24 مارس 2019 على ملعب يوهان كرويف أرينا في مدينة أمستردام على أرض دولة هولندا، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية عن المجموعة الثالثة في إطار التصفيات المؤهلة إلى مسابقة كأس أمم أوروبا 2020 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الأوروبية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مباريات التصفيات المؤهلة إلى مسابقة كأس أمم أوروبا، إضافة إلى عشاق منتخب هولندا وأيضاً عشاق منتخب ألمانيا، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة هولندا وألمانيا، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة هولندا وألمانيا.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة هولندا وألمانيا، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من هولندا وألمانيا في هذه المباراة المنتظرة في التصفيات المؤهلة إلى مسابقة كأس أمم أوروبا 2020 م.

موعد مباراة هولندا وألمانيا

موعد مباراة هولندا وألمانيا، يستعد منتخب هولندا لملاقاة ضيفه منتخب ألمانيا في مساء يوم الأحد الموافق 24 مارس 2019 على ملعب يوهان كرويف أرينا في مدينة أمستردام على أرض دولة هولندا، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية عن المجموعة الثالثة في إطار التصفيات المؤهلة إلى مسابقة كأس أمم أوروبا 2020 م.

وتنطلق مباراة هولندا وألمانيا تحديداً في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر إلا ربع صباحاً من يوم الإثنين بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة هولندا وألمانيا والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة هولندا وألمانيا، سوف تكون مباراة هولندا وألمانيا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي رؤوف خليف هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة هولندا وألمانيا منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

آخر تحضيرات هولندا والتشكيل المتوقع

موعد مباراة هولندا وألمانيا، يدخل منتخب هولندا غمار مباراته المنتظرة القادمة أمام ضيفه منتخب ألمانيا في التصفيات المؤهلة إلى مسابقة كأس أمم أوروبا 2020 م، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل الانفراد بصدارة جدول ترتيب المجموعة الثالثة وحيداً دون أي شريك على الإطلاق.

ولا شك أن منتخب الطواحين الهولندية يعلم جيداً أن مهمته لن تكون سهلة على الإطلاق، وخاصة وأن منتخب ألمانيا سوف يكون لديه حافزاً كبيراً من أجل الثأر بعد الخسارة من المنتخب الهولندي في مسابقة دوري الأمم الأوروبية في العام الماضي 2018.

ومن المؤكد أن التأهل إلى النسخة القادمة من مسابقة كأس أمم أوروبا في صيف العام المقبل 2020 لن يكون بالأمر الصعب بشكل عام، علماً بأن المجموعة الثالثة التي يتواجد بها كلاً من منتخبي هولندا وألمانيا، لا يوجد بها أي منتخب عنيد سوى منتخب إيرلندا الشمالية الذي قد يُحاول منافسة بشكل قوي على صدارة المجموعة.

ومن جانبه كان الهولندي رونالد كومان المدير الفني لمنتخب هولندا قد كشف في وقت سابق عن قائمة منتخب بلاده التي سوف تكون حاضرة خلال فترة التوقف الدولي الحالية، حيث جاءت قائمة منتخب هولندا على النحو التالي:

حراسة المرمى: ياسبر سيليسن / زويت / بيِزوت.

خط الدفاع: باتريك فان أنهوُلت / ناثان أكي / ديلي بليند / فيرجيل فان دايك / دمفريِس / ماتياس دي ليخت / تيتي / ستيفان دي فراي.

خط الوسط: فان دي بيك / فرانكي دي يونج / بروبر / مارتن دي رون / روزاريو / كيفن ستروتمان / توماس فيلينا / جورجينيو فينالدوم.

خط الهجوم: رايان بابل / ستيفن بيِرغهاوس / بيرغويِن / لوك دي يونج / ممفيس ديباي / بروميس.

ومن المتوقع أن يقوم الهولندي رونالد كومان المدير الفني لمنتخب هولندا بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة هولندية سوف تتألف في هذه المباراة المنتظرة أمام ضيفه منتخب ألمانيا على النحو التالي:

حراسة المرمى: ياسبر سيليسن.

خط الدفاع: دمفريِس / ماتياس دي ليخت / فيرجيل فان دايك / باتريك فان أنهوُلت.

خط الوسط: كيفن ستروتمان / فرانكي دي يونج / جورجينيو فينالدوم.

خط الهجوم: رايان بابل / بروميس / ممفيس ديباي.

المدير الفني: الهولندي رونالد كومان.

آخر تحضيرات ألمانيا والتشكيل المتوقع

موعد مباراة هولندا وألمانيا، يدخل منتخب ألمانيا غمار مباراته المنتظرة القادمة أمام مضيفه منتخب هولندا في التصفيات المؤهلة إلى مسابقة كأس أمم أوروبا 2020 م، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل كتابة صفحة جديدة مع الشعب الألماني بعد النتائج الكارثية التي حققها منتخب ألمانيا طوال العام الماضي 2018.

وبكل تأكيد سوف يكون العام الحالي 2019 انطلاقة جديدة ومغايرة تماماً بالنسبة إلى منتخب ألمانيا، وخاصة بعد التغييرات العديدة التي قام الألماني يواخيم لوف المدير الفني لمنتخب ألمانيا على قائمة منتخب بلاده، وذلك من خلال استبعاد بعض العناصر المخضرمة في إطار سعيه لِتشبيب المنتخب الألماني.

ويبقى الهدف الرئيسي لمنتخب ألمانيا في الفترة القادمة، هو ضمان مقعده بشكل رسمي في النسخة القادمة من مسابقة كأس أمم أوروبا في صيف العام المقبل 2020، ومن بعد ذلك سوف يكون الهدف مباشرة إما التتويج بلقب كأس أمم أوروبا أو إقالة المدرب الألماني يواخيم لوف من منصب المدير الفني لمنتخب ألمانيا مباشرة.

ومن جانبه كان الألماني يواخيم لوف المدير الفني لمنتخب ألمانيا قد كشف في وقت سابق عن قائمة منتخب بلاده التي سوف تكون حاضرة خلال فترة التوقف الدولي الحالية، حيث جاءت قائمة منتخب ألمانيا على النحو التالي:

حراسة المرمى: مانويل نوير / مارك أندري تير شتيغن / كيفن تراب.

خط الدفاع: ماتياس جينتر / مارسيل / تيلو كيرير / لوكاس / أنطونيو روديغر / نيكو شولز / نيكولاس ستارك / نيكولاس سولي / جوناثان تاه.

خط الوسط: جوليان براندت / ماكسيمليان / سيرجي جنابري / ليون غوريتسكا / إلكاي غوندوغان / كاي هافيرتز / جوشوا كيميتش / توني كروس.

خط الهجوم: ماركو رويس / ليروي ساني / تيمو فيرنر.

ومن المتوقع أن يقوم الألماني يواخيم لوف المدير الفني لمنتخب ألمانيا بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة ألمانية سوف تتألف في هذه المباراة المنتظرة للغاية أمام مضيفه منتخب هولندا على النحو التالي:

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: تيلو كيرير / نيكولاس سولي / أنطونيو روديغر / نيكو شولز.

خط الوسط: جوشوا كيميتش / توني كروس / سيرجي جنابري / ماركو رويس / ليروي ساني.

خط الهجوم: تيمو فيرنر.

المدير الفني: الألماني يواخيم لوف.

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