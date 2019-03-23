القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة هولندا وألمانيا الأحد 24/3/2019 في تصفيات كأس أمم أوروبا 2020

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القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة هولندا وألمانيا، يتطلع عشاق كرة القدم الأوروبية في مكان حول العالم وخاصة عشاق منتخب هولندا وأيضاً عشاق منتخب ألمانيا لمعرفة القنوات المجانية المفتوحة التي سوف تقوم بنقل مباراة هولندا وألمانيا، ضمن مباريات الجولة الثانية عن المجموعة الثالثة في إطار التصفيات المؤهلة إلى مسابقة كأس أمم أوروبا 2020 م.

وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم كافة القنوات المجانية الناقلة لمباراة هولندا وألمانيا، إضافة إلى تردد القنوات المفتوحة على جميع الأقمار سواء القمر الصناعي نايل سات أو حتى القمر الصناعي عرب سات وأيضاً جميع الأقمار الأوروبية، والتي سوف تقوم بدورها بنقل مباراة هولندا وألمانيا في التصفيات المؤهلة إلى مسابقة كأس أمم أوروبا 2020 م.

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القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة هولندا وألمانيا

القنَوات المفتوحة الناقلة لمباراة هولندا وألمانيا، يرغب كل عاشق لمنتخب هولندا إضافة إلى كل عاشق لمنتخب ألمانيا في مختلف أنحاء العالم في مشاهدة مباراة هولندا وألمانيا في مساء يوم الأحد الموافق 24 مارس 2019 على ملعب يوهان كرويف أرينا في مدينة أمستردام على أرض دولة هولندا.

وتُعتبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية هي الناقل الحصري والوحيد لمعظم مباريات كرة القدم سواء الأوروبية أو حتى الأفريقية وأيضاً الآسيوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك عبر قنواتها المشفرة المختلفة على القمر الصناعي نايل سات وأيضاً القمر الصناعي القطري سهيل سات.

ويُمكن لعشاق كرة القدم الأوروبية وخاصة عشاق منتخب هولندا إضافة إلى عشاق منتخب ألمانيا متابعة مباراة هولندا وألمانيا في التصفيات المؤهلة إلى مسابقة كأس أمم أوروبا 2020 م عبر قناة بي إن سبورت HD1 وأيضاً قناة بي إن سبورت HD11 مع العلم بأن جميع هذه القنوات تُعتبر مشفرة.

موعد مباراة هولندا وألمانيا والقنوات المفتوحة الناقلة للمباراة

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة هولندا وألمانيا، سوف يكون متاحاً أمام عشاق منتخب هولندا إضافة إلى عشاق منتخب ألمانيا وأيضاً عشاق كرة القدم الأوروبية في كل مكان حول العالم متابعة مباراة هولندا وألمانيا بشكل مجاني عبر بعض القنوات المفتوحة المجانية على مختلف الأقمار الأوروبية.

ومن المنتظر أن تنطلق مباراة هولندا وألمانيا في مساء يوم الأحد الموافق 24 مارس 2019، وذلك بداية من الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر إلا ربع صباحاً من يوم الإثنين بتوقيت أبوظبي.

وإليكم الآن جميع القنوات المجانية والمفتوحة الناقلة لمباراة هولندا وألمانيا في التصفيات المؤهلة إلى مسابقة كأس أمم أوروبا 2020 م:

قناة DUHOK HD / التردد، 11188 عمودي / معدل الترميز، 1774 / القمر، NSS 57°E.

قناة ARENA SPORT / التردد، 11512 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر Eutelsat.

قناة Idman / التردد، 11169 أفقي / معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 46°E.

قناة CBC SPORT HD / التردد، 11135 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، AzerSpace 46°E.

قناة Iran 3 / التردد، 11555 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، Intelsat 902.

قناة IRIB Varzesh / التردد، 11881 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، ARABSAT.

قناة Rah-e-Farda / التردد، 11293 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Afghansat 1.

قناة Syria Sport / التردد، 10986 أفقيِ / معدل الترميز، 12110 / القمر، EXPRESS AM44.

قناة AZ Tv / التردد، 11169 أفقي / معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 46°E.

قناة 3 Sport / التردد، 11293 عمودي / التردد، 11293 عمودي / القمر، Afghansat 1.

وفي آخر مباراة جمعت بين منتخب هولندا وبين نظيره منتخب ألمانيا، حسم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما حينها نتيجة المباراة التي جمعت بين المنتخبين على أرض دولة ألمانيا في إطار مسابقة دوري الأمم الأوروبية.

وتعود أكثر المباريات إثارة بين منتخب هولندا وبين نظيره منتخب ألمانيا على مر التاريخ بأكمله إلى يوم الأحد الموافق 24 مارس 1912، وحينها انتهت المباراة بين المنتخبين على وقع التعادل الإيجابي بخمسة أهداف لمثلها لكل منتخب على أرض دولة هولندا في مباراة ودية دولية.

ومن جانبه نجح منتخب هولندا في تحقيق أكبر انتصار له على مر التاريخ على حساب نظيره منتخب ألمانيا في يوم السبت الموافق 13 أكتوبر 2018، وحينها فاز منتخب هولندا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شيء على حساب نظيره منتخب ألمانيا، وذلك في المباراة التي جمعت بين المنتخبين على أرض دولة هولندا في إطار مسابقة دوري الأمم الأوروبية.

أما أكبر انتصار حققه منتخب ألمانيا على حساب نظيره منتخب هولندا على مر التاريخ بأكمله، فكان في يوم الأربعاء الموافق 21 أكتوبر 1959، وحينها فاز منتخب ألمانيا على حساب نظيره منتخب هولندا بنتيجة سبعة أهداف مقابل لا شيء على أرض دولة ألمانيا في مباراة ودية دولية.

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