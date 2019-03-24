الأهلي يتلقى أخباراً سارة قبل موعد مباراة القمة أمام الزمالك

Advertisements

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الأحد الموافق 24 مارس 2019 أخباراً سارة للغاية، وذلك قبل موعد مباراة القمة المنتظرة بين الأهلي والزمالك في مطلع الأسبوع المقبل من شهر مارس الحالي في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

حيث شهد المران الجماعي لفريق الأهلي اليوم الأحد على ملعب مختار التتش عودة كلاً من المدافع أيمن أشرف إضافة إلى المدافع سعد الدين سمير للمشاركة بشكل طبيعي للغاية في التدريبات الجماعية، وذلك بعد أن تعافى كلاً منهما من الإصابة بشكل كامل قبل موعد مباراة القمة المنتظرة بين الأهلي والزمالك.

Advertisements

وكانت الشكوك تحوم بقوة حول تواجد المدافع سعد الدين سمير مع فريق الأهلي في مباراة القمة المنتظرة أمام الغريم التقليدي فريق الزمالك، وخاصة بسبب الإجهاد العضلي الذي عانى منه اللاعب في الأيام القليلة الماضية، مما جعل الدكتور خالد محمود طبيب النادي الأهلي يضع له برنامجاً تأهيلياً خاصاً حتى يضمن التعافي سريعاً من إصابته.

ومن جانبه كان المدافع أيمن أشرف قد تعرض إلى الإصابة بكدمة قوية على مستوى الظهر في المباراة الأخيرة التي خاضها فريق الأهلي قبل فترة التوقف الدولي الحالية، والتي كانت أمام ضيفه فريق شبيبة الساورة الجزائري في إطار مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وهي الإصابة التي جعلت حضور المدافع أيمن أشرف في مباراة القمة المنتظرة بين الأهلي والزمالك محل شك كبير، إلا أن الجهاز الطبي للنادي الأهلي بقيادة الدكتور تمكن من علاج المدافع أيمن أشرف بشكل كامل من خلال البرنامج التأهيلي الخاص الذي سار عليه اللاعب طوال الأيام الماضية.

ولا يزال النجم المخضرم وليد سليمان يُحارب جاهداً كل يوم في التدريبات الجماعية لفريق الأهلي، من خلال مواصلة تأدية البرنامج التأهيلي الخاص به حتى يتعافى بشكل كامل من الإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة، على أمل أن يتمكن من اللحاق بقائمة المارد الأحمر في مباراة القمة المنتظرة بين الأهلي والزمالك.

وتُقام مباراة القمة المنتظرة بين الأهلي والزمالك في مساء يوم السبت الموافق 30 مارس 2019 على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية، علماً بأن هذه المباراة تأتي ضمن مباراة مؤجلة من مباريات الأسبوع السابع عشر في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

إقرأ أيضاً: موعد مباراة هولندا وألمانيا في تصفيات كأس أمم أوروبا 2020 الأحد 24/3/2019 والقنوات الناقلة