تعرف على التشكيل المتوقع لكلاً من هولندا وألمانيا في مباراة اليوم بتصفيات يورو 2020

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يشهد ملعب يوهان كرويف أرينا في مدينة أمستردام على أرض دولة هولندا في مساء اليوم الأحد الموافق 24 مارس 2019 مباراة منتظرة للغاية، وذلك حينما يستقبل منتخب هولندا ضيفه منتخب ألمانيا، ضمن مباريات الجولة الثانية عن المجموعة الثالثة في إطار التصفيات المؤهلة إلى مسابقة كأس أمم أوروبا 2020 م.

وتنطلق مباراة هولندا وألمانيا تحديداً في تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثانية عشر إلا ربع صباحاً من يوم غداً الإثنين بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة هولندا وألمانيا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، بينما سيكون المعلق التونسي رؤوف خليف هو معلق المباراة.

وإليكم الآن قائمة منتخب هولندا الحاضرة خلال فترة التوقف الدولي الحالية:

حراسة المرمى: زويت / ياسبر سيليسن / بيِزوت.

خط الدفاع: ناثان أكي / باتريك فان أنهوُلت / فيرجيل فان دايك / ديلي بليند / ماتياس دي ليخت / دمفريِس / ستيفان دي فراي / تيتي.

خط الوسط: فرانكي دي يونج / فان دي بيك / مارتن دي رون / بروبر / كيفن ستروتمان / روزاريو / جورجينيو فينالدوم / توماس فيلينا.

خط الهجوم: ستيفن بيِرغهاوس / رايان بابل / لوك دي يونج / بيرغويِن / بروميس / ممفيس ديباي.

أما الآن سوف نستعرض لكم تشكيل منتخب هولندا المتوقع في مباراة اليوم المنتظرة أمام ضيفه منتخب ألمانيا:

حراسة المرمى: ياسبر سيليسن.

خط الدفاع: دمفريِس / فيرجيل فان دايك / ماتياس دي ليخت / ديلي بليند.

خط الوسط: كيفن ستروتمان / فرانكي دي يونج / جورجينيو فينالدوم.

خط الهجوم: رايان بابل / بروميس / ممفيس ديباي.

المدير الفني: الهولندي رونالد كومان.

وإليكم الآن قائمة منتخب ألمانيا الحاضرة خلال فترة التوقف الدولي الحالية:

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيغن / مانويل نوير / كيفن تراب.

خط الدفاع: مارسيل / ماتياس جينتر / لوكاس / تيلو كيرير / نيكو شولز / أنطونيو روديغر / نيكولاس سولي / نيكولاس ستارك / جوناثان تاه.

خط الوسط: ماكسيمليان / جوليان براندت / ليون غوريتسكا / سيرجي جنابري / كاي هافيرتز / إلكاي غوندوغان / توني كروس / جوشوا كيميتش.

خط الهجوم: ليروي ساني / ماركو رويس / تيمو فيرنر.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن تشكيل منتخب ألمانيا المتوقع في مباراة اليوم المنتظرة أمام مضيفه منتخب هولندا:

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: تيلو كيرير / نيكولاس سولي / أنطونيو روديغر / نيكو شولز.

خط الوسط: جوشوا كيميتش / توني كروس / سيرجي جنابري / ماركو رويس / ليروي ساني.

خط الهجوم: تيمو فيرنر.

المدير الفني: الألماني يواخيم لوف.

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