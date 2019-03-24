اتحاد الكرة يُطمئن الأهلي والزمالك على هوية طاقم تحكيم مباراة القمة

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حرص الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الأحد الموافق 24 مارس 2019 على طمأنة كلاً من قطبي كرة القدم المصرية الأهلي والزمالك على هوية طاقم تحكيم مباراة القمة المنتظرة بينهما، وذلك قبل أقل من أسبوع واحد فقط لا غير على موعد إقامة مباراة القمة.

فمن خلال تصريحات صحفية اليوم الأحد، أكد الكابتن عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم أن طاقم تحكيم مباراة القمة المنتظرة بين الأهلي والزمالك سوف يكون على أعلى مستوى من التصنيف الأوروبي الأول.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار الكابتن عصام عبد الفتاح إلى أن الاتحاد المصري لكرة القدم قد خاطب بدوره بشكل رسمي في الآونة الأخيرة كلاً من الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، إضافة إلى الاتحاد الإسباني لكرة القدم وأيضاً الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، وذلك من أجل اختيار طاقم تحكيم الذي سوف يُدير مباراة القمة المنتظرة بين الأهلي والزمالك.

كما شدد أيضاً الكابتن عصام عبد الفتاح في تصريحاته على أن اختيار طاقم تحكيم مباراة القمة المنتظرة بين الأهلي والزمالك سوف يتم بعناية كبيرة للغاية، وخاصة في ظل الأهمية الكبرى لمباراة القمة هذه المرة سواء من الناحية التاريخية أو حتى من الناحية الحسابية في الموسم الحالي.

وفي ختام تصريحاته أكد الكابتن عصام عبد الفتاح أن الاتحاد المصري لكرة القدم يعلم جيداً أن حكام القارة الأوروبية معروف عنهم الكفاءة والنزاهة على كافة المستويات، مما سوف يضمن بالتالي عدم وجود الأخطاء التحكيمية تماماً في مباراة القمة المنتظرة بين الأهلي والزمالك.

وكان الهاجس التحكيمي للاتحاد المصري لكرة القدم كبيراً للغاية طوال الأيام الماضية قبل موعد مباراة القمة المنتظرة بين الأهلي والزمالك، وخاصة بعد قرار المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بعدم خوض أي لقاء آخر في الموسم الحالي في مسابقة الدوري المصري الممتاز إلا بطاقم تحكيم أجنبي.

وقد جاء ذلك القرار من طرف المستشار مرتضى منصور اعتراضاً منه على الأخطاء التحكيمية التي عرفتها المباراة الماضية لفريق الزمالك، والتي سقط فيها في فخ التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما أمام مضيفه فريق المقاولون العرب في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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