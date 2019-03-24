رئيس نادي أُحد السعودي يكشف حقيقة ما حدث مع مؤمن زكريا وأحمد جمعة

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كشف سعود الحربي رئيس مجلس إدارة نادي أُحد السعودي اليوم الأحد الموافق 24 مارس 2019 حقيقة ما حدث مع كلاً من المصري مؤمن زكريا إضافة إلى المصري أحمد جمعة، وذلك بعد أن تم فسخ عقد كلاً منهما مع نادي أُحد بسبب الإصابة.

فمن خلال تصريحات إذاعية له اليوم الأحد، أكد سعود الحربي أن كل الأنباء التي تم تداولها في مختلف وسائل الإعلام المصرية في الآونة الأخيرة حول قيام نادي أُحد بفسخ عقد المهاجم المصري أحمد جمعة بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة، هي مجرد شائعات مغرضة ليس لها أي أساس من الصحة على الإطلاق.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار سعود الحربي إلى أن فسخ عقد أي لاعب داخل نادي أُحد لا تتم بهذا الشكل العشوائي التي تحدثت عنه مختلف وسائل الإعلام المصرية، وخاصة وأنه يتم أولاً إعداد تقرير فني كامل إضافة إلى تقرير طبي أيضاً عن اللاعب ومن ثم يتم اتخاذ بعدها القرار بشكل رسمي.

كما شدد أيضاً سعود الحربي في تصريحاته على أن نادي أُحد لا يقوم بفسخ عقد أي لاعب في صفوفه بشكل رسمي إلا بعد حصول اللاعب على حقوقه بالكامل بالتراضي، وذلك مثلما حدث تماماً مع اللاعب مؤمن زكريا قبل عودته إلى صفوف النادي الأهلي في الفترة الماضية.

وعن أزمة اللاعبين المصريين مع نادي أُحد في الفترة الماضية، أكد سعود الحربي أنه يتمنى عدم التعاقد مع أي لاعب مصري في الفترة القادمة يُعاني من إصابات مزمنة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن اللاعب مؤمن زكريا كان يُعاني من إصابة منذ فترة طويلة قبل أن حتى التعاقد معه بشكل رسمي.

أما عن علاقة ناديِ أُحد مع النادي الأهلي بعد ما حصل مع اللاعب مؤمن زكريا، شدد سعود الحربي على أن الثقة كانت متبادلة بين مجلس إدارة نادي أُحد وبين مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب قبل التعاقد بشكل رسمي مع اللاعب مؤمن زكريا.

وفي ختام تصريحاته أكد سعود الحربي أن نادي أُحد هو الوحيد الذي يتحمل المسؤولية بشكل كامل بعد فشل صفقة اللاعب مؤمن زكريا، وخاصة وأن نادي أُحد كان من المفترض عليه إجراء فحص طبي دقيق لكل لاعب جديد يتم التعاقد معه، وذلك من أجل الكشف عن الحالة الصحية لأي لاعب قبل التوقيع معه بشكل رسمي.

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