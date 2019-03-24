رسمياً: عقوبات صارمة من اتحاد الكرة على الزمالك ومرتضى منصور قبل مباراة القمة

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أصدرت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم اليوم بشكل رسمي الأحد الموافق 24 مارس 2019 بعض العقوبات الصارمة للغاية على نادي الزمالك وأيضاً على رئيسه المستشار مرتضى منصور، وذلك قبل موعد مباراة القمة المنتظرة بين الأهلي والزمالك في مطلع الأسبوع المقبل في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

حيث قررت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم أولاً فرض غرامة مالية تصل قدرها إلى مبلغ 200 ألف جنيه مصري على نادي الزمالك، إضافة إلى إحالة المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك إلى التحقيق.

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وقد أكدت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم أن هذه العقوبات الصارمة التي تم توقيعها على نادي الزمالك، جاءت بسبب الشكوى التي تقدمت بها لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم ضد المستشار مرتضى منصور.

وتعود هذه الشكوى بحق المستشار مرتضى منصور بسبب التصريحات المسيئة للغاية التي قالها المستشار مرتضى منصور في حق حكام كرة القدم المصرية وخاصة في حق الكابتن عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام، وذلك بعد نهاية المباراة الماضية لفريق الزمالك أمام مضيفه فريق المقاولون العرب في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي انتهت على وقع التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما لكل فريق.

ولا تُعتبر هذه العقوبات هي الأولى سواء لنادي الزمالك أو حتى للمستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، حيث سبق وأن قامت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم بفرض غرامة مالية وصل قدرها إلى مبلغ 100 ألف جنيه مصري على المستشار مرتضى منصور.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل إن لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم قد أوقفت أيضاً حينها المستشار مرتضى منصور لمدة 3 شهور، وذلك بسبب التجاوزات الصادرة منه تجاه مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب.

وفي السياق ذاته أيضاً أكدت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم أن موعد الفصل في التظلم الذي تقدم به المستشار مرتضى منصور بخصوص العقوبات السابقة، سوف يتم النظر فيه في يوم الخميس الموافق 4 أبريل 2019، علماً بأن المستشار مرتضى منصور يواجه طوال الأشهر الماضية عقوبات لا مثيل لها على الإطلاق من كافة الأطراف في الوسط الرياضي المصري.

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