رسالة هامة من كريستيان جروس لنجوم الزمالك قبل موعد مباراة القمة

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حرص السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على توجيه رسالة في غاية الأهمية اليوم الأحد الموافق 24 مارس 2019 إلى لاعبي فريق الزمالك، وذلك قبل موعد مباراة القمة المنتظرة بين الأهلي والزمالك في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

حيث عاد لاعبو فريق الزمالك من جديد إلى أجواء التدريبات الجماعية اليوم الأحد، وذلك بعد حصولهم على راحة سلبية من التدريبات الجماعية لمدة 3 أيام متتالية بأمر من المدير الفني السويسري كريستيان جروس.

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وعلى هامش مران اليوم الأحد، طالب المدير الفني السويسري كريستيان جروس لاعبي فريق الزمالك بضرورة عدم التفكير تماماً في جميع النتائج التي حققها فريق الزمالك طوال الموسم الحالي في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وفي إطار رسالته أيضاً أشار المدير الفني السويسري كريستيان جروس إلى أن مباراة القمة المنتظرة أمام الغريم التقليدي فريق الأهلي، سوف تكون هي المفتاح من أجل تتويج فريق الزمالك بلقب الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي.

وعن كيفية التخلص من ضغوطات مباراة القمة، أكد المدير الفني السويسري كريستيان جروس لنجوم فريق الزمالك أنه يجب عليهم عدم وضع الضغوطات على كاهلهم قبل مباراة القمة، وذلك من خلال عدم التركيز في أي أمور أخرى سوى كرة القدم فقط لا غير.

وفي ختام حديثه مع لاعبي فريق الزمالك في مران اليوم الأحد، شدد المدير الفني السويسري كريستيان جروس على أن الهدف الرئيسي لفريق الزمالك في مباراة القمة أمام الغريم التقليدي فريق الأهلي يجب أن يكون هو الفوز فقط دون سواه، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن ذلك الهدف لن يتحقق إلا من خلال دخول مباراة القمة بعقلية الفوز فقط دون التفكير حتى في احتمالية التعادل.

ولا شك أن فريق الزمالك يمر بفترة عصيبة للغاية على المستوى النفسي، وخاصة بعد السقوط في فخ التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما في مباراته الماضية أمام مضيفه فريق المقاولون العرب، مما جعل الفارق بالتالي يتقلص بين فريق الزمالك صاحب الصدارة وبين غريمه التقليدي فريق الأهلي صاحب الوصافة إلى نقطتين فقط لا غير.

ومن المؤكد أن الفائز في مباراة القمة القادمة بين الأهلي والزمالك، سوف يقطع شوطاً كبيراً للغاية من أجل التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي، وذلك على الرغم من تبقي العديد من المباريات الصعبة لكلاً من قطبي كرة القدم المصرية.

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