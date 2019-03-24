رسمياً: تعرف على جميع المنتخبات المشاركة في كأس أمم أفريقيا 2019

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باتت القارة السمراء وعشاق كرة القدم الأفريقية في كل مكان حول العالم على موعد مع الترقب والإثارة لمتابعة مراسم قرعة دور المجموعات للنسخة القادمة من مسابقة كأس أمم أفريقيا في صيف العام الحالي 2019 على أرض دولة جمهورية مصر العربية، وذلك بعدما انتهت اليوم الأحد الموافق 24 مارس 2019 بقية مباريات الجولة السادسة والأخيرة من عمر التصفيات.

وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم جميع المنتخبات المتأهلة إلى النسخة القادمة من مسابقة كأس أمم أفريقيا في صيف العام الحالي 2019 على أرض دولة جمهورية مصر العربية، وإضافة إلى ذلك أيضاً سوف نستعرض لكم جميع نتائج مباريات الجولة السادسة والأخيرة من عمر التصفيات.

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وإليكم الآن أولاً نتائج كافة مباريات الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى مسابقة كأس أمم أفريقيا 2019 م:

منتخب مالاوي 0/0 منتخب المغرب.

منتخب السودان 4/1 منتخب غينيا الإستوائية.

منتخب نيجيريا 1/3 منتخب سيشل.

منتخب بوتسوانا 1/0 منتخب أنجولا.

منتخب بوركينا فاسو 0/1 منتخب موريتانيا.

منتخب تونس 0/4 منتخب إِسواتيني.

منتخب الجزائر 1/1 منتخب غامبيا.

منتخب بوروندي 1/1 منتخب الغابون.

منتخب الكاميرون 0/3 منتخب جزر القمر.

منتخب النيجر 1/1 منتخب مصر.

منتخب زامبيا 1/4 منتخب ناميبيا.

منتخب غينيا بيساو 2/2 منتخب موزمبيق.

منتخب كوت ديفوار 0/3 منتخب رواندا.

منتخب غانا 0/1 منتخب كينيا.

منتخب السنغال 0/2 منتخب مدغشقر.

منتخب مالي 0/3 منتخب جنوب السودان.

منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية 0/1 منتخب ليبيريا.

منتخب زيمبابوي 0/2 منتخب الكونغو.

منتخب جمهورية أفريقيا الوسطى 0/0 منتخب غينيا.

منتخب تنزانيا 0/3 منتخب أوغندا.

منتخب الرأس الأخضر 0/0 منتخب ليسوتو.

منتخب بنين 1/2 منتخب توغو.

منتخب ليبيا 2/1 منتخب جنوب أفريقيا.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن جميع المنتخبات المتأهلة إلى مسابقة كأس أمم أفريقيا 2019 م:

منتخب السنغال، متصدر المجموعة الأولى، يمتلك في رصيده 16 نقطة.

منتخب مدغشقر، وصيف المجموعة الأولى، يمتلك في رصيده 10 نقاط.

منتخب المغرب، متصدر المجموعة الثانية، يمتلك في رصيده 11 نقطة.

منتخب الكاميرون، وصيف المجموعة الثانية، يمتلك في رصيده 11 نقطة.

منتخب مالي، متصدر المجموعة الثالثة، يمتلك في رصيده 14 نقطة.

منتخب بوروندي، وصيف المجموعة الثالثة، يمتلك في رصيده 10 نقاط.

منتخب الجزائر، متصدر المجموعة الرابعة، يمتلك في رصيده 11 نقطة.

منتخب بنين، وصيف المجموعة الرابعة، يمتلك في رصيده 10 نقاط.

منتخب نيجيريا، متصدر المجموعة الخامسة، يمتلك في رصيده 13 نقطة.

منتخب جنوب أفريقيا، وصيف المجموعة الخامسة، يمتلك في رصيده 12 نقطة.

منتخب غانا، متصدر المجموعة السادسة، يمتلك في رصيده 9 نقاط.

منتخب كينيا، وصيف المجموعة السادسة، يمتلك في رصيده 7 نقاط.

منتخب زيمبابوي، متصدر المجموعة السابعة، يمتلك في رصيده 11 نقطة.

منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية، وصيف المجموعة السابعة، يمتلك في رصيده 9 نقاط.

منتخب غينيا، متصدر المجموعة الثامنة، يمتلك في رصيده 12 نقطة.

منتخب كوت ديفوار، وصيف المجموعة الثامنة، يمتلك في رصيده 11 نقطة.

منتخب أنجولا، متصدر المجموعة التاسعة، يمتلك في رصيده 12 نقطة.

منتخب موريتانيا، وصيف المجموعة التاسعة، يمتلك في رصيده 12 نقطة.

منتخب تونس، متصدر المجموعة العاشرة، يمتلك في رصيده 15 نقطة.

منتخب مصر، المستضيف ووصيف المجموعة العاشرة، يمتلك في رصيده 13 نقطة.

منتخب غينيا بيساو، متصدر المجموعة الحادية عشر، يمتلك في رصيده 9 نقاط.

منتخب ناميبيا، وصيف المجموعة الحادية عشر، يمتلك في رصيده 8 نقاط.

منتخب أوغندا، متصدر المجموعة الثانية عشر، يمتلك في رصيده 13 نقطة.

منتخب تنزانيا، وصيف المجموعة الثانية عشر، يمتلك في رصيده 8 نقاط.

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