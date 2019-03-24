موعد قرعة مسابقة كأس أمم أفريقيا 2019 بمصر..لأول مرة مشاركة 24 منتخباً

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يستعد عشاق كرة القدم الأفريقية في كل مكان حول العالم لمشاهدة مراسم قرعة دور المجموعات للنسخة القادمة من مسابقة كأس أمم أفريقيا، والتي سوف تُقام في صيف العام الحالي 2019 على أرض دولة جمهورية مصر العربية.

وتنطلق النسخة القادمة من مسابقة كأس أمم أفريقيا على أرض دولة جمهورية مصر العربية تحديداً انطلاقاً من يوم 24 يونيو 2019، على أن تُقام المباراة النهائية تحديداً في يوم 19 يوليو 2019 على ملعب القاهرة الدولي في العاصمة المصرية القاهرة.

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ومن المقرر أن تُقام مراسم قرعة دور المجموعات للنسخة القادمة من مسابقة كأس أمم أفريقيا في يوم الجمعة الموافق 12 أبريل 2019 في العاصمة المصرية القاهرة، على أن تكون مراسم القرعة منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورتس الإخبارية المجانية على القمر الصناعي نايل سات.

وسوف تكون جميع مباريات النسخة القادمة من مسابقة كأس أمم أفريقيا 2019 م منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وذلك تحديداً عبر قنوات بي إن ماكس المخصصة دائماً لنقل المسابقات القارية.

وإليكم الآن جميع المنتخبات المشاركة في النسخة القادمة من مسابقة كأس أمم أفريقيا 2019 م:

منتخب مصر / منتخب تونس / منتخب المغرب / منتخب موريتانيا.

منتخب السنغال / منتخب مدغشقر / منتخب الكاميرون / منتخب مالي.

منتخب بوروندي / منتخب الجزائر / منتخب بنين / منتخب نيجيريا.

منتخب جنوب أفريقيا / منتخب غانا / منتخب كينيا / منتخب زيمبابوي.

منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية / منتخب غينيا / منتخب كوت ديفوار / منتخب أنجولا.

منتخب غينيا بيساو / منتخب ناميبيا / منتخب أوغندا / منتخب تنزانيا.

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