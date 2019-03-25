تعرف على السبب وراء رغبة الأهلي في تأجيل مباراة صن داونز 24 ساعة

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أعلن النادي الأهلي اليوم الإثنين الموافق 25 مارس 2019 بشكل رسمي عن رغبته في تأجيل مباراته المرتقبة خارج أرضه أمام مضيفه فريق صن داونز الجنوب أفريقي لمدة 24 ساعة، والتي تأتي ضمن مباريات الذهاب في إطار الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا 2019 م.

فمن خلال تصريحات اليوم الإثنين للموقع الرسمي للنادي الأهلي، أكد الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن هناك اتصالات مكثفة في الساعات الماضية مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وذلك من أجل تأجيل مباراة الذهاب مع فريق صن داونز لمدة 24 ساعة فقط لا غير.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار الكابتن سيد عبد الحفيظ إلى أن ظروف الطيران مع عدم وجود رحلة مناسبة من أجل السفر إلى دولة جنوب أفريقيا، سوف يؤدي إلى وصول بعثة النادي الأهلي إلى دولة جنوب أفريقيا في يوم 4 أبريل 2019 أي قبل موعد المباراة الأصلي ب24 ساعة فقط لا غير.

كما شدد أيضاً الكابتن سيد عبد الحفيظ في تصريحاته على أن ضغط السفر سوف يكون هائلاً على لاعبي فريق الأهلي بسبب الرحلة الشاقة إلى دولة جنوب أفريقيا، مما لا يجعل هناك أي مشكلة في حالة تم تأجيل المباراة من يوم 5 أبريل إلى يوم 6 أبريل أي بعد يوم واحد فقط من الموعد الأصلي للمباراة.

وعن السبب في تأخر بعثة النادي الأهلي في الوصول إلى دولة جنوب أفريقيا قبل يوم 4 أبريل، أكد الكابتن سيد عبد الحفيظ أن فريق الأهلي سوف يخوض مباراة في مسابقة الدوري المصري الممتاز قبلها بأيام قليلة، وذلك تحديداً أمام فريق الاتحاد السكندري في يوم 2 أبريل، مما يعني أن الإرهاق سوف يكون ملازماً لعناصر فريق الأهلي من الأساس.

وفي ختام تصريحاته تمنى الكابتن سيد عبد الحفيظ أن يقوم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بمراعاة ظروف النادي الأهلي السابقة من أجل تأجيل المباراة لمدة 24 ساعة فقط لا غير، وخاصة في ظل استحالة تأجيل مباراة المارد الأحمر المحلية بأي حال من الأحوال نظراً للضغط المفروض على الاتحاد المصري لكرة القدم من أجل إنهاء مسابقة الدوري المصري الممتاز في موعد محدد.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قد كشف في يوم أمس الأحد عن كافة مواعيد مباريات الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا 2019 سواء مباريات الذهاب أو حتى مباريات الإياب، مما جعل النادي الأهلي يعترض على موعد مباراة الذهاب قبل فوات الأوان.

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