تشكيل منتخب فرنسا المتوقع في مباراة اليوم أمام أيسلندا بتصفيات يورو 2020

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يستعد منتخب فرنسا لملاقاة ضيفه منتخب أيسلندا في مساء اليوم الإثنين الموافق 25 مارس 2019 على ملعب فرنسا الدولي في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية عن المجموعة الثامنة في إطار التصفيات المؤهلة إلى مسابقة كأس أمم أوروبا 2020 م.

وتنطلق مباراة فرنسا وأيِسلندا تحديداً في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر إلا ربع صباحاً من يوم غداً الثلاثاء بتوقيت أبوظبي.

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وسوف تكون مباراة فرنسا وأيسلندا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي رؤوف خليف هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة فرنسا وأيسلندا منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD12 المشفرة باللغة الإنجليزية، وأخيراً سوف تكون مباراة فرنسا وأيسلندا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD14 المشفرة باللغة الفرنسية.

وإليكم الآن قائمة منتخب فرنسا الحاضرة خلال فترة التوقف الدولي الحالية:

حراسة المرمى: هوغو لوريس / ستيف مانداندا / ألفونس أريولا.

خط الدفاع: لوكاس دينيه / بنجامين بافارد / رافاييل فاران / كيمبيمبيِ / جبريل سيديبي / كورت زوما / كورزاوا / صامويل أومتيتي.

خط الوسط: نغولو كانتيِ / بول بوغبا / بليز ماتويدي / موسى سيسوكو / ندومبيليِ.

خط الهجوم: كينغسلي كومان / أنطوان جريزمان / فلوريان توفان / نبيل فقير / أنطوني مارسيال / أوليفيه جيرو / كيليان مبابي.

أما الآن سوف نستعرض لكم تشكيل منتخب فرنسا المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه منتخب أيسلندا:

حراسة المرمى: هوغو لوريس.

خط الدفاع: بنجامين بافارد / رافاييل فاران / صامويل أومتيتي / لوكاس دينيه.

خط الوسط: نغولو كانتيِ / بول بوغبا / بليز ماتويدي.

خط الهجوم: كيليان مبابي / أنطوان جريزمان / أوليفيه جيرو.

المدير الفني: الفرنسي ديدييه ديشان.

وإليكم الآن المجموعة الثامنة التي يتواجد بها منتخب فرنسا في التصفيات المؤهلة إلى مسابقة كأس أمم أوروبا 2020 م:

منتخب فرنسا / منتخب أيسلندا / منتخب تركيا / ألبانيا / منتخب أندورا / منتخب مولدوفا.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن مشوار منتخب فرنسا في التصفيات المؤهلة إلى مسابقة كأس أمم أوروبا 2020 م:

منتخب مولدوفا 4/1 منتخب فرنسا، الجولة الأولى.

منتخب تركيا / منتخب فرنسا، الجولة الثالثة.

منتخب أندورا / منتخب فرنسا، الجولة الرابعة.

منتخب فرنسا / منتخب ألبانيا، الجولة الخامسة.

منتخب فرنسا / منتخب أندورا، الجولة السادسة.

منتخب أيسلندا / منتخب فرنسا، الجولة السابعة.

منتخب فرنسا / منتخب تركيا، الجولة الثامنة.

منتخب فرنسا / منتخب مولدوفا، الجولة التاسعة.

منتخب ألبَانيا / منتخب فرنسا، الجولة العاشرة.

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